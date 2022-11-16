60 مبدعاً بمهرجان الشعر العربي السابع في الأقصر

المصدر: الأقصر ــــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ شهدت مدينة الأقصر جنوبي مصر، انطلاق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، بمشاركة أكثر من 60 مبدعاً من شعراء وفنانين على مدى 4 أيام.

أقيم حفل الافتتاح في قصر ثقافة الأقصر بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وأ د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ود. صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية، ود. صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وأحمد درويش رئيس إقليم جنوب الصعيد، إضافة إلى شعراء، ومثقفين، وأكاديميين، وطلاب، والمئات من المهتمين في الشعر.

مبادرات

في البداية رحب مدير بيت شعر الأقصر حسين القباحي بالحضور، مثمناً دور صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح بيوت الشعر في الوطن العربي، وكان من إحداها بيت شعر الأقصر، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات الشارقة لدعم الشعراء الشباب المصريين، بدءاً من تقديم 30 شاعراً مصرياً منهم عشرة من شعراء الأقصر الشباب قبل اثني عشر عاماً، موضحاً أنهم أصبحوا الآن من أبرز الشعراء في المشهد الشعري المصري والعربي حصداً للجوائز، مستعرضاً أبرز فعاليات بيت الشعر على مدى العام.

وألقى عبدالله بن محمد العويس كلمة أكد فيها أهمية التلاحم العربي في كل المجالات، قائلاً: «تواصل العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مسيرتها المباركة، وتعزز أواصر المودة بين أبناء البلدين الشقيقين في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية التلاحم العربي في كل المجالات، وهذا ما عبرت عنه الخمسون عاماً الماضية، فقد كان البلدان نموذجاً للعلاقات الأخوية».

تعاون وثيق

وأضاف العويس: «نحتفي اليوم بدورة جديدة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، وهو أحد أنشطة بيت الشعر في الأقصر الذي يحرص على تنظيمه كل عامٍ ليتوج ويعزز أنشطة البيت المتنوعة، فقد شهدت الأقصر الأنشطة الثقافية المتعددة، أحياها أدباء وشعراء مصر، واستمر البيت في تنظيم أنشطته الأدبية بين مدن ومحافظات القطر المصري العزيز، وبتعاون وثيق بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة المصرية».

وأعرب العويس عن شكره على الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة المصرية، قائلاً: «إنها لمناسبة سعيدة، أن نقدم جزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة في مصر، وإلى محافظة الأقصر على جهودهما وتعاونهما المخلص من أجل إنجاح هذه اللقاءات الأدبية، تعزيزاً للحراك الثقافي العربي، فلقد واصل بيت الشعر في الأقصر مع أقرانه بيوت الشعر العربية لتقديم أسماء شعرية جديدة ساهمت في إثراء المشهد الثقافي العربي بالكلمة المبدعة والخيال المتألق».

وفي ختام كلمته، نقل رئيس دائرة الثقافة تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: «أتشرف في هذه المناسبة بأن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنياته لكم بالتوفيق».

احتفالية ثقافية

بدوره، قال هشام عزمي: «يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم وفي رحاب الأقصر الجميلة العريقة، في بداية احتفالية ثقافية متميزة، هي الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبإشراف دائرة الثقافة بالشارقة».

وأشار إلى العلاقات التي تربط مصر والإمارات منذ خمسين عاماً، بالقول: «نحن اليوم في مستهل احتفالية ثقافية جديدة تكرس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالإمارات العربية المتحدة بصفة عامة والعلاقات الثقافية منها بوجه خاص. وفي هذا السياق، فلقد سعدنا جميعاً في مصر باستضافة الاحتفالية الكبرى بمرور خمسين عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية منذ أسابيع خلت، والتي شهدت عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة على مدى أيام عدة، كانت فيها الثقافة والفنون حاضرة وبقوة».