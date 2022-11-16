«الشارقة للمتاحف» تطلق تحدي البحث عن الكنز

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تفتح هيئة الشارقة للمتاحف نافذة على التحدي والتشويق للراغبين في عيش أجواء من المتعة، من خلال إطلاق تحدي «البحث عن الكنز» في متحف المحطة، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 90 عاماً على هبوط أول طائرة «هانو» على أرض الدولة في مطار المحطة بإمارة الشارقة في 5 أكتوبر عام 1932، وبهدف تسليط الضوء على دور المحطة كأول مطار في المنطقة في التأسيس لقطاع الطيران في الدولة والمساهمة في تطويره.

ويقام التحدي في المتحف الذي افتتح أبوابه عام 2000 ليعرض تاريخ الطيران في الدولة والمنطقة منذ محاولات الإنسان الأولى للطيران وحتى وصوله إلى القمر، كل يوم سبت في 19 و26 نوفمبر الجاري وفي 3 و 10 من ديسمبر المقبل، من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساءً.

ألغاز وتحديات

ويجمع التحدي بين المهام البدنية والفكرية بأسلوب ثقافي وتعليمي ممتع، حيث يتطلب من الراغبين في المشاركة تشكيل خمسة فرق، يضم كل فريق 3 أشخاص من أفراد الأسرة الواحدة أو الأصدقاء أو حتى زملاء العمل، ليخوضوا تجربة فريدة من خلال اختبار العمل الجماعي وحل مجموعة من الألغاز والتحديات المختلفة التي تركز على تاريخ المحطة والطيران في الشارقة، على أن ألا يقل عمر المتسابق عن 18 سنة، فيما يسمح للمرافقين معهم الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً المشاركة في الفريق دون احتسابهم كأعضاء، كما يتعين على المشاركين تلبية متطلبات التحدي والشروط والأحكام والتي تتضمن إبراز بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم عند الحضور للمتحف وإحضار هاتف محمول واحد على الأقل متصل بشبكة الإنترنت وعليه حساب تيكتوك أو انستغرام مفعل.

وتدعو هيئة الشارقة للمتاحف المشاركين في تحدي البحث عن الكنز وعائلاتهم والزائرين من أفراد المجتمع إلى استثمار تواجدهم في متحف المحطة لزيارة معرض «محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً» الذي تستضيفه الهيئة لمدة عام كامل احتفالاً بيوم الإمارات للطيران المدني.