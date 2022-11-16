«العين للكتاب».. تظاهرة ثقافية مجتمعية نابضة بالإبداع

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد عدد من الناشرين والمشاركين في «العين للكتاب»، والذي تحول إلى مهرجان في موسمه الجديد، وتحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، إلى أنه في الوقت ذاته هو عبارة عن تظاهرة ثقافية استثنائية، بل ومنصة فريدة من نوعها تستقطب سائر فئات المجتمع المحلي وبمختلف اهتماماتها، عبر تقديم فعاليات وأنشطة أدبية وموسيقية، ورياضية وتراثية، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة ثقافية ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، تتناول مواضيع مختلفة وبطريقة جاذبة، مشيدين بالحراك الثقافي والإبداعي الحي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة عبر المؤسسات الثقافية والفكرية والمؤسسات التعليمية والبحثية الكثيرة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية لـ«البيان»: «يطل العين للكتاب على الجمهور بشتى الشرائح ليصبح مهرجاناً ثقافياً مبتكراً وجاذباً، يُعزز الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، ويحتفي بأعمال الكُتاب والمبدعين الإماراتيين والعرب أيضاً، لا سيما وأن المركز في اجتهاد دائم لتأسيس مجتمع قارئ ومثقف ومتمسك بانتمائه لقيم دولة الإمارات. ويُعد المهرجان فرصة مثالية لتعريف الشباب والنشء بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي وحثه على تبني المفاهيم الإبداعية التي تعزز مساهمته في خدمة المجتمع، حيث نهدف من خلال الحدث إلى إشراك جميع شرائح المجتمع في أجندة فعاليات المهرجان التفاعلية، لتقديم محتوى معرفي وفني وثقافي يعمق القيم والموروث الإماراتي الأصيل».

بدورها، قالت شيخة الجابري، شاعرة وكاتبة وباحثة في التراث: «يحتفي مهرجان العين للكتاب بالقراءة والآداب والفنون والمبدع الإماراتي، إلى جانب إبراز الموروث الثقافي للدولة وتعزيز مكانة منطقة العين الجميلة في مجال تنظيم الفعاليات والمعارض بمختلف القطاعات. وليس هذا فحسب، إذ أرى أن طاقم المهرجان يسعى إلى تقديم محتوى معرفي وفني وثقافي يعمق القيم والموروث الإماراتي الأصيل».

من جانبها، أوضحت حصة الجارودي، من دار «مدار» للنشر والتوزيع، أن للمهرجان جهوده الرائدة والكبيرة في تعزيز مكانة منطقة العين وإبراز دورها في تعزيز الوعي بأهمية القراءة، وبناء مجتمع يؤمن بقيمة الكتاب أيضاً. وأضافت: «كما يفتح المهرجان الأفق أمام كل فئات المجتمع بتنوع شرائحهم واهتماماتهم للوصول إلى كتب تلبي شغفهم».

وقال مهند محمد من جمعية الناشرين الإماراتيين: «إن مهرجان العين للكتاب يتيح لزواره كباراً وصغاراً، حضور فعاليات وأمسيات وجلسات حوارية وورش عمل غنية بموضوعات متنوعة ضمن برنامجه الثقافي الغني. إضافة إلى أن المهرجان يقدم أيضاً أهم الأعمال الأدبية والمعرفية والثقافية والفكرية التي تسهم في الارتقاء بقطاع النشر والأدب».