بدور القاسمي: الابتكار والتعاون ركيزتا الارتقاء بصناعة النشر عالمياً

المصدر: جاكرتا - البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ضرورة اتباع نهج مبتكر قائم على التعاون المشترك للارتقاء بمستقبل صناعة النشر.

جاء ذلك خلال حضور الشيخة بدور القاسمي، اجتماع الناشرين من مختلف أنحاء العالم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الدورة الثالثة والثلاثين من «الكونغرس الدولي للناشرين»، التي عقدت على مدار يومين، بهدف مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل النشر ونموه المستدام.

واستضاف الكونغرس، وفوداً ضمت 666 ناشراً من 63 دولة، وأتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والخبرات من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من القضايا بدءاً من الاستدامة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وحرية النشر، والترجمة، والثقافة، وصولاً إلى أدب الأطفال، وضرورة الالتزام بالشمولية والتنوع في النشر.

فرصة

وحضرت الشيخة بدور القاسمي حفل الاستقبال الذي أقيم قبيل انطلاق فعاليات الكونغرس، وأتاح لها فرصة لقاء زملائها الناشرين القادمين من كل أنحاء العالم، للتعارف والتواصل.

وفي كلمة رئيسية ألقتها في حفل الافتتاح، توجهت الشيخة بدور القاسمي بالشكر إلى جميع القائمين على الكونغرس الدولي للناشرين، من منظمين ومسؤولين حكوميين، وفي مقدمتهم حاكم جاكرتا هيرو بودي هارتونو، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الكونغرس، وأشارت إلى ضرورة اتباع نهج مبتكر قائم على التعاون المشترك للارتقاء بمستقبل صناعة النشر.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن أساليب العمل التي تعتمد على التعاون والتضامن ستكون ذات أهمية خاصة في المستقبل من أجل ضمان تكيف ومرونة قطاع النشر مع التحديات.

يشار إلى أن الشيخة بدور القاسمي، حضرت قبل انطلاق أعمال الكونغرس، حفل افتتاح «معرض إندونيسيا الدولي للكتاب» في جاكرتا، وأكدت خلال حفل الافتتاح، أهمية المعرض بوصفه منصة للتواصل ودعم صناعة النشر المحلية والإقليمية.