رحيل الإعلامي الكويتي محمد السنعوسي بعد مسيرة حافلة بالعطاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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رحل عن عالمنا، أمس، وزير الإعلام الكويتي الأسبق محمد السنعوسي، أحد أهم أعمدة الإعلام الكويتي، إذ وافته المنية بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 84 عاماً سطر خلالها إنجازات نوعية ازدانت بها مسرته الحافلة بالإبداع والتي أسهم معها في الارتقاء بمستويات الإعلام الكويتي المعاصر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد كرم السنعوسي، بجائزة شخصية العام الإعلامية في الدورة 11 من جائزة الصحافة العربية. ويعد الراحل من رموز الإعلام الخليجي والعربي، وله باقة من الإنجازات والأعمال المهمة في الحقل.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية المرحوم محمد السنعوسي، في بيان صادر عنها، قالت فيه: «إن الراحل الكبير السنعوسي من أهم الأسماء التي لمعت في سماء الإعلام الكويتي، إذ تولى الكثير من المناصب، من أهمها منصب وزير الإعلام الكويتي، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الإعلامية الناجحة».

وأكدت الوزارة أن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي السنعوسي أحد أعمدته الأساسية، حيث إنه قامة كبيرة من قاماته المهنية، مشيرة إلى أنه كان أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت.