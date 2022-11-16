إذاعة «الأولى» و«الأمين» تواصلان تحصين ثقافة وأمن المجتمع

المصدر: دبي ــ البيان

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تستكمل إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حملتها الإعلامية التوعوية بالتعاون مع خدمة الأمين، التي يقدمها جهاز أمن الدولة بدبي منذ عام 2003، حيث بدأت الإذاعة التي تبث عبر الموجة 107.4 ومن خلال برامج «صباح الأولى، راديو البيت، عيال البلاد» ببث حلقات خاصة بالحملة التي ستستمر حتى 18 الجاري، بهدف رفع نسبة الوعي المجتمعي، والتعريف بخدمة الأمين ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال استضافة مختصين في مختلف المجالات «الأمنية، والقانونية، والاجتماعية، والأسرية».

وتتناول الحملة عدة نقاط، أهمها تشجيع الأشخاص على التواصل مع خدمة الأمين عبر الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة به، مع التأكيد على مراعاة السرية الكاملة والخصوصية التامة لأفراد المجتمع.

كما تهدف الحملة إلى إلقاء الضوء بشكل مبسّط وعفوي عن هذه الخدمة المميزة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص بمختلف فئاتهم وشرائحهم

وعن هذا الشأن قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «رسالتنا الإعلامية الوطنية الاجتماعية تضعنا في شراكة مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى إيصال رسائلها وخدماتها، وذلك في ظل جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع، والمساهمة في الحفاظ على سلامته، لذلك انطلقنا بهذه الحملة في بداية أكتوبر الماضي من خلال مجموعة من المشاهد التمثيلية الإذاعية».

وأشارت أواديسيان إلى أن أهمية المرحلة الثانية من الحملة تأتي من الجهات الرسمية والقامات الوطنية الكبيرة التي تستضيفها الأولى في برامجها، من أجل ضمان الحصول على أقصى درجات الفائدة المرجوة من الحملة، حيث تستضيف الإذاعة مجموعة من الخبراء المختصين والاستشاريين من الهيئات والمؤسسات الحكومية لتشمل كافة إمارات الدولة، كالشرطة المجتمعية، ووكالة أنباء الإمارات، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، ومؤسسة وطني الإمارات، وصندوق الوطن، والنيابة العامة، ومحاكم دبي، والجهات الشرطية على امتداد إمارات الدولة، وهيئة تنمية المجتمع، والدفاع المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومجموعة من المحامين والأخصائيين القانونيين.