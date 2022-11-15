برنامج فني حافل تقدّمه «أبوظبي للثقافة والفنون» في معرض «فن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن فعاليات معرض «فن أبوظبي»، الذي يقام الشهر الجاري ويستمر حتى 20 منه في منارة السعديات، عبر برنامج حافل من الفعاليات والجلسات الحوارية والأعمال الفنية، إضافة إلى الإعلان عن العمل الفني الفائز بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022، الذي يُعرض لأول مرة للجمهور.

وبهذه المناسبة، أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى أهمية انعقاد فن أبوظبي 2022 في دورته الرابعة عشرة الأكبر منذ انطلاقه، بما يعكسه ذلك من دور فريد تؤديه هذه الاحتفالية الأبرز للفنون على مستوى المنطقة، وقالت: «نشارك سنوياً في فن أبوظبي منذ انطلاقه، عاملين على الإسهام في احتضان الإبداع الإماراتي وتعزيز حضوره العالمي في مشهد التشكيل المعاصر، ويسرّنا إتاحة الفرصة أمام جمهور المعرض للقاء الفائزين بمنح وجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وشركائها، واستلهام الأعمال الاستثنائية للفائزين بها».

وأضافت: «ندعو رعاة الفنون ومقتني الأعمال الفنية وجمهور فن أبوظبي والخبراء من الأكاديميين والنقاد والباحثين، للاطلاع على مجموعة إصداراتنا التشكيلية المتخصصة التي تغطي مشهد الفن في الإمارات والعالم العربي».

سلسلة متنوعة

وتتضمن الفعاليات، إلى جانب معروضات الأعمال الفنية، سلسلة متنوعة من الجلسات الحوارية الافتراضية والواقعية مع الفنانين التشكيليين الإماراتيين والمصممين الشباب، إضافة إلى تنظيم جولات تعريفية بإشراف مرشدين داخل جناح المجموعة لطلاب الجامعات والمدارس من زوار المعرض يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، إلى جانب تعريف الجمهور بالفنون والفنانين الإماراتيين وجوائز ومبادرات وبرامج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي.

ويستضيف جناح المجموعة جلسة حوارية مع إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود، للتعريف بالجائزة التي تطلق سنوياً منذ عام 2012 بالتعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجامعة نيويورك أبوظبي، وتعد بمثابة منصة انطلاق للفنانين الناشئين عبر الإمارات السبع، وتشجع الأعمال الفنية الجديدة، وتقدم للفائزين نظرة عن الحياة المهنية كفنانين، من فكرة تصميم العمل الفني مروراً بالتكليف حتى العرض للجمهور، وذلك بهدف تشجيع طلاب الجامعات والمبدعين الناشئين والفنانين المحتملين الجدد على المشاركة في الجائزة.

ويستعرض جناح المجموعة، للمرة الأولى، المجسم الفني الفائز بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022، كما يستضيف الفريق الفائز لتسليط الضوء على مراحل التصميم والمفهوم الكامن وراءه، ونبذة مختصرة عن المواد المستخدمة في العمل الفني، والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، ثم فقرة مخصصة للإجابة عن أسئلة الجمهور والمشاركين.