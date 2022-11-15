«تريندز» يختتم مشاركته في «الشارقة للكتاب» بتوقيع مذكرة تعاون مع «أبوظبي للترجمة القانونية»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في النسخة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب على مدار 11 يوماً في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم»، حيث أثرى «تريندز» المعرض بأكثر من 150 إصداراً تنوعت بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية، ووقع اتفاقية تعاون وتفاهم مع مركز أبوظبي للترجمة القانونية.

ونظم «تريندز» على هامش فعاليات المعرض برنامجاً علمياً وثقافياً، شمل إقامة جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على «العلاقات الثقافية والدبلوماسية الإيطالية - الخليجية»، وتناولت الثانية «دور المرأة في بناء السلام»، إضافة إلى تنظيم حفل توقيع 10 إصدارات جديدة لباحثي ومؤلفي المركز، ضمن مبادرة «تريندز لدعم الأقلام الإماراتية الواعدة»، فضلاً عن استقبال وفود رسمية ومسؤولين وشخصيات ثقافية وأكاديمية وزوار من مختلف دول العالم.

شراكة فاعلة

ووقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون وتفاهم مع مركز أبوظبي للترجمة القانونية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الفاعلة والبنّاءة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، وخلفان مصبح المهيري، رئيس مركز أبوظبي للترجمة القانونية، وقد وقّعها عن «تريندز» طلال الحمادي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في «تريندز»، وعن مركز الترجمة محمد صدقي الكيلاني، المدير العام لـ «أبوظبي للترجمة»، وذلك على هامش فعاليات المركز في معرض الشارقة للكتاب.

استكشاف الفرص

وأوضح خلفان مصبح المهيري، رئيس مركز أبوظبي للترجمة القانونية، أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تكامل الجهود والاستفادة من خبرات الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن «أبوظبي للترجمة القانونية» و«تريندز» يسعيان من خلال الاتفاقية إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية التي يزخر بها الطرفان، إضافة إلى استكشاف الفرص والشراكات المستقبلية في مختلف المجالات، مثمنًا الدور الحيوي والمتطور لمركز تريندز وما يشهده من طفرة نوعية على المستويات البحثية والعلمية.

دعم المعرفة

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي يبرمها «تريندز» مع العديد من الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات منتجة وفعالة، تسهم في تعزيز الإنتاج البحثي والعلمي ودعم المعرفة، مثمّناً التعاون مع مركز أبوظبي للترجمة القانونية، وما سيثمر عنه من مشاريع مشتركة وهادفة تخدم مصالح الطرفين وتطلعاتهما.

وذكر أن توقيع الاتفاقية سيعزز الشراكة القائمة بين «تريندز» و«أبوظبي للترجمة القانوينة»، بما يخدم المصلحة العامة التي تصب في استراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تحقيق أعلى المؤشرات في الدقة والحرفية في المجالات كافة، مؤكداً سعي الطرفين لتحقيق أهداف الاتفاقية، المتمثلة في استفادة قطاع الشؤون الإدارية في «تريندز» من الترجمات القانونية المعتمدة والموثوقة لمركز أبوظبي للترجمة.