«خولة آرت غاليري» يستضيف «بغداد.. بغداد»

المصدر: (دبي - وام )

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يستضيف معرض خولة آرت غاليري في حي دبي للتصميم معرض الفنان العراقي فيصل صاحي بعنوان «بغداد.. بغداد» الذي يستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري ويضم 17 لوحة ترصد أعمال العامل العراقي اليومية.

وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة كون الثقافة والمعرفة ركيزة في بناء الإنسان وتطوره، حيث تبذل دولة الإمارات جهوداً رائدة في دعم الحركة الإبداعية الثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي انطلاقاً من إيمانها المطلق بأهمية الاستثمار بالإنسان.

وأضافت: من هنا تحرص «خولة للفن والثقافة» على أن تكون رديفاً ومساهماً في تعزيز مساعي الدولة على هذا الصعيد من خلال استضافة المعارض الفنية والثقافية، وذلك في إطار سعيها لاستقطاب الفنانين الموهوبين من الوطن العربي وكافة دول العالم باعتبارها المركز الثقافي والفني الأكثر نجاحاً وازدهاراً في الشرق الأوسط ودعم المثقفين والفنانين.

وقالت ريان عماد حقي، مديرة معرض خولة آرت غاليري: تحمل كل لوحة من اللوحات الفنية المعروضة قصة بحد ذاتها للمواطن العراقي في الفترة التي سبقت العام.

وقال الفنان العراقي فيصل صاحي، إن هذا المعرض هو تحية لأهل بغداد، حيث تنقل اللوحات مسرح الحياة اليومية لأصحاب المهن والشخصيات المؤثرة التي نجدها في المجتمع...

وأشاد الفنان التشكيلي الإماراتي خليل عبد الواحد بالأعمال المعروضة للفنان فيصل صاحي الذي يعد من رواد الحركة التشكيلية في العراق..حيث استطاع أن يوثق الحياة اليومية العراقية بالأعمال الفنية من خلال دقته واهتمامه بالتفاصيل.