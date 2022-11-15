زلاتان إبراهيموفيتش: أحب القراءة وتستهويني سير الناجحين

المصدر: الشارقة - البيان

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أثنى نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على حسن تنظيم إمارة الشارقة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كاشفاً عن تعلقه بالكتب والكتابة ورغبته المتواصلة في تحويل أفكاره إلى مؤلفات.

جاء ذلك خلال استضافته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وقال: «عند الحديث عن الكتب التي أفضل قراءتها، فأنا بكل تأكيد أقرأ كتباً حول كرة القدم، وأحب الكتب التي تروي سير وقصص حياة الأشخاص المؤثرين والناجحين، كما أنني أحب الكتابة، فقد كتبت حتى الآن ثلاثة كتب».

وأوضح أنه سيحوّل كتابه «أنا زلاتان إبراهيموفيتش» إلى فيلم سينمائي وسيشارك في أداء دور البطولة فيه».

وأعرب عن أمله العودة بسرعة للملاعب، كاشفاً عن أنه لم يعتزل بعد، وأكد أنه سيظل في الملاعب دون التقيد بسن معينة. وأكد زلاتان أن بيب جوارديولا مدرب رائع، أما عن ميسي وكريستيانو رونالدو فقال: «حينما نصل إلى مستوى معين نظل نتنافس على القمة بشكل أسبوعي، الخيار متروك للجمهور وهو من يختار الأفضل».

أما عن كأس العالم المقبل قال: «لو رشّحت فريقاً للفوز بالبطولة المقبلة فسيكون منتخب الأرجنتين، لأنني كلي أمل أن أرى ميسي يحمل كأس العالم، فهذا هو الكأس الوحيد الذي لم يحمله بعد».

الجماهير

وعن علاقته بالجمهور أوضح إبراهيموفيتش: «كرياضي أعتبر أن 50 % مما أقوم به هو العمل من أجل الجماهير».

وقال: «حينما صرت أباً أصبحت أكثر هدوءاً في لعب كرة القدم، وحينما تأتي إلى البيت وترى أطفالك فأنت تأتي بمزاج مختلف».