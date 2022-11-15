شعيب أختر: هكذا أصبحت صاحب أسرع رمية كريكيت

المصدر: (الشارقة - البيان)

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التقى اللاعب الباكستاني شعيب أختر، صاحب أسرع رمية في تاريخ لعبة الكريكيت، بسرعة 161.3 كم/‏ ساعة، بجمهوره في جلسة ضمن فعاليات «الشارقة للكتاب»، وكشف فيها عن حقائق حول حياته الشخصية، وكواليس مسيرته الاحترافية، التي حمل فيها لقب «قطار مدينة راولبندي السريع».

وشاهد الجمهور خلال الجلسة، عرضاً بعنوان «قصة شعيب أختر»، التي رواها الشاعر سهيل آغا بأسلوب قصصي، يُعرف باسم «داستانجوي»، وهو شكل من فن السرد الشعبي، الذي كان سائداً في القرن الرابع عشر، وروى فيها قصصاً مؤثرة من حياة اللاعب.

وبعد العرض، تحدث اللاعب أختر، عن تفاصيل مؤثرة في حياته، من كتابه بعنوان «Controversially Yours»،

الذي يمثّل مصدر إلهام للكثيرين. وفي الختام، أعرب اللاعب أختر عن امتنانه الكبير لـ «هيئة الشارقة للكتاب»، على منحه فرصة المشاركة في المعرض، والتحدث إلى جمهوره عن تفاصيل حياته.