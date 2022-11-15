«أسبوع التصميم» يرسخ مكانة دبي وجهة إبداع عالمية

المصدر: دبي - البيان

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نجاحات متفردة وإبداعات غاية في الابتكار والتميز، ميزت فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2022، الذي اختتمت فعالياته، أخيراً، في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، حيث استمر ستة أيام وتضمّن العديد من المعارض والأنشطة الإبداعية المتنوعة والجلسات الحوارية الشيقة. ونجحت النسخة الثامنة من «أسبوع دبي للتصميم» في استقطاب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى إمارة دبي، محققةً بذلك ارتفاعاً منقطع النظير في أعداد الزوار بنسبة %56 على أساس سنوي.

كما شهدت النسخة التاسعة من «داون تاون ديزاين» نمواً قوياً في أعداد الزوار بنسبة %50 على أساس سنوي، مستقطبةً نخبة من الخبراء في مجالات التصميم وصنّاع القرار والجهات الراغبة بالشراء.

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وقد أطلق حي دبي للتصميم، الشريك الاستراتيجي لأسبوع دبي للتصميم في دورته الثامنة، نسخة العام 2022 من هذا الحدث البارز يوم الثلاثاء 8 نوفمبر بمشاركة 360 جهة متخصّصة في مجال التصميم، بما في ذلك أكثر من 200 علامة تجارية إقليمية ودولية. وكان من البارز تركيز الإبداعات على الاستدامة، وذلك بمشاركة أكثر من 120 مصمماً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من الموضوع الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم هذا العام، ألا وهو «التأثير عبر التصميم»، تركّزت المعارض والأعمال التركيبية والمتاجر النموذجية والجلسات وورش العمل حول التصميم من أجل مستقبل مستدام. ونظم حي دبي للتصميم أيضاً النسخة الثالثة من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية السنوي» بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم.

بيئة داعمة

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم: «نجحت دبي بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير بيئة أعمال تنافسية داعمة للابتكار استقطبت كبرى الشركات العالمية والمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المتخصصة في مجالات التصميم والإبداع. وعلى مدى أكثر من عقدين، واصلت دبي من خلال مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك حي دبي للتصميم، جهودها الرامية في تطوير وترسيخ بيئة أعمال متكاملة بمعايير ومواصفات عالمية استقطبت أكثر من 100 ألف متخصص ورائد أعمال ومبدع».

وقد تصدّر قائمة فعاليات أسبوع دبي للتصميم «داون تاون ديزاين»، معرض التصميم الرائد على مستوى المنطقة والذي تمّ تنظيمه من جديد هذا العام في الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم. وشارك في هذا المعرض نخبة غنيّة من أكثر من 200 علامة تجارية إقليمية وعالمية ومصمّمون مبدعون، وتضمّن مجموعة مميزة من الأعمال التركيبية التفاعلية وعروضاً أولية لمجموعات مبتكرة.

مجموعات استثنائية

وقدّم حي دبي للتصميم عروضاً أولية لمجموعات استثنائية من توقيع مصمّمة الأزياء الراقية ستيلا مكارتني وشركة الهندسة المعمارية «OBMI» واستوديو التصميم الداخلي «جراوندد ديزاين». وتضمّن كذلك عملاً تركيبياً مبتكراً على شكل حلبة ملاكمة، «جريدز» من توقيع ديباك جانجرا، حيث تمّ تنظيم جلسات حوارية شيّقة حول مسائل ملحّة مثل التغيّر المناخي وإعادة التدوير مع «بوكجا»، فضلاً عن جناح مصمّم باستخدام بقايا المحار من توقيع شركة «فضاء سبايس» و«ديزاين ماركت» من تنظيم علامة الأزياء المستدامة «FLTRD»، والذي استمرّ لمدة أسبوع.

أما معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى المتخصّصة في التصميم والابتكار على مستوى المنطقة، وحاضنة الأعمال in5 للتصميم، فقدّما للزائرين كذلك تجارب مميزة خلال هذا الأسبوع، حيث نظّم المعهد برنامجاً شاملاً الأكبر من نوعه لغاية اليوم وتضمّن معرضاً للطلاب وجلسات حوارية ممتعة، في حين أعلنت حاضنة الأعمال in5 للتصميم عن افتتاح متجر «Atypical» النموذجي.