عرض ثان لخيال الظل في خورفكان

المصدر: خورفكان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، ثاني عروض مسرح خيال الظل، في حارة السدرة بمدينة خورفكان، وسط حضور جماهيري لافت من الأهالي والأطفال، والذي يأتي ضمن سلسلة البرامج الشهرية التي تطلقها الدائرة للعام الجاري.

بدأت فعاليات البرنامج بمجموعة من الورش الثقافية والفنية، حيث قدمت الفنانة التشكيلية روعة راشد ورشة خيال الظل تعلم الأطفال من خلالها كتابة قصة وتعلم كيف يرسم دمية ويصنعها لكي يمثل من خلال خياله وشخصيته هذه القصة، كما تم تنظيم ورشة إبداعاتهم من خيالهم، حيث يعطى الطفل مساحة بيضاء لرسم الدمى التي في خياله للتحدث عنها باللغة العربية، وورشة فنية لمركز الطفل بخورفكان.

بعدها قدم مجموعة من الفنانين عروض «خيال الظل» وهو من إنتاج دائرة الثقافة وتأليف حميد فارس وألحان عامر محمد حسين وإخراج مبارك ماشي، تدور فكرة العرض حول أثر ومخاطر الجهاز اللوحي على أطفال هذا الجيل ومدى الضرر الذي يلحق بهم من تشويش العقول والكسل وميل للانعزال وعدم الجلوس مع الأسرة واللجوء للعنف لحل مشاكلهم، وقدم النصائح للأطفال بالتمسك بالعلم والقلم والاجتهاد والتفكير الإيجابي وعدم الاستماع للطاقات السلبية وتناول العرض مجموعة من المشاهد والمقطوعات الموسيقية التي تثري العرض وتنقل الطفل إلى عالم الخيال.