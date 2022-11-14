«كوريا: مكعب الخيال» ينطلق في مول الإمارات غداً

المصدر: دبي - البيان

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ينظم المركز الثقافي الكوري ووكالة المحتوى الإبداعي الكوري معرض «كوريا: مكعب الخيال»، بمركز الفن بمول الإمارات دبي، من 16 نوفمبر وحتى 30 من الشهر الجاري.

ويمثل المعرض حصيلة اجتماع أشهر فناني كوريا، كل في مجاله، لكي يقدموا أجمل تصور عن الفن ومستقبله، من خلال دمج عناصر التقنية الحديثة مع الثقافة الكورية لكي يصنعوا تجربة غامرة للحواس لا يمكن للجمهور فيها رؤية الفن فحسب بل الإحساس فيه.

ويشهد المعرض تقديم ما مجمله 20 عملاً من بينها الأعمال الكورية ذات الملكية الفكرية المشهورة كفلم الطفيلي وحفل فرقة «بي.تي.اس» في لاس فيغاس.

سيتم إعادة إنتاج مشاهد الأداء بشاشات LED ثلاثية الجوانب وصوت وإضاءة مجسمة. ستمنح المؤثرات الخاصة الواقعية الزوار تجربة الأجواء الحقيقية للحفل الموسيقي العالمي الشهير لفرقة «بي.تي.اس»، الذي أقيم في لاس فيغاس في أبريل 2022. بالإضافة إلى بعض المشاهد المميزة مثل غرفة المعيشة والمنزل شبه السفلي من مهرجان كان السينمائي. سيتم إعادة تحقيق الفيلم الكوري الحائز على السعفة الذهبية ليتمكن الجمهور من تجربة الفضاء الأيقوني والاستعارات المخفية للفيلم من منظور الشخص الأول المحاط بالموسيقى.