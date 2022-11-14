حفل موسيقي في «جيه أيه ذا ريزورت» بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتجع جيه أيه ذا ريزورت، أكبر منتجع للتجارب في دبي والتابع لمجموعة الضيافة الإماراتية المرموقة، للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي عبر منح ضيوفه تجربة فريدة تغمرهم في الثقافة الغنية والتراث العريق للدولة.

وستتضمن الاحتفالات عرضاً حصرياً للمطربة الإماراتية فاطمة زهرة العين وابنتها روضة في الثاني من ديسمبر، حيث يقدم الثنائي المحبوب العروض والأغاني الإماراتية التقليدية مع الفرقة المصاحبة. كما يحضر الضيوف عرضاً مدهشاً للألعاب النارية احتفالاً بالمناسبة الغالية، إلى جانب الفقرات الترفيهية الإماراتية التي ستنال إعجاب الجميع.

وتنتظر الضيوف كذلك وليمة من الأطباق الشهية في بوفيه خاص بالعيد الوطني، ومنها الأطباق الإماراتية التقليدية مثل أوزي لحم الغنم المطهوّ على نار هادئة وثريد اللحم ومجبوس الدجاج والسمك المشوي والحريثة، إلى جانب مجموعة من الأطباق التي تقدمها مختلف مطاعم المنتجع مثل كينارا ووايت أوكيد وتابيريا.

وبوسع الضيوف إفساح المجال لصغارهم كي يقضوا وقتاً لا ينسى من المرح والتسلية في المركز الترفيهي الممتع، بينما يستمتعون بالشيشة بعد يوم حافل بالترفيه والطعام اللذيذ.

ولا تنتهي الاحتفالات هنا – إذ يقدم المنتجع عرضاً خاصاً للإقامة احتفاءً بالعيد الوطني الواحد والخمسين للدولة يشمل الإقامة لشخصين مع الإفطار وبوفيه العشاء الخاص بالمناسبة، وهو عرض متوفر فقط لفترة محدودة من 2 إلى 3 ديسمبر.