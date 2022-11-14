الموضة والأزياء.. ورش عمل في مركز «زمان أول»

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق «مول الإمارات»، مهرجان اليوم الوطني الإماراتي الفريد من نوعه في «زمان أول»، المركز الثقافي الإماراتي في «مول الإمارات». فعلى امتداد شهرٍ كامل، سيقدم المهرجان العديد من الأنشطة والمنافسات المميزة، بما في ذلك ورش العمل المجانية بالشراكة مع مؤسسة «أدوار»، للمبدعين ومحبي الفن.

وتتمحور الورشة المجانية التي سيستضيفها المركز، حول أزياء اليوم الوطني، وستتضمن الجلسة التي تستغرق ساعتين، صنع وخياطة أكسسوارات العيد الوطني وفن الرسم على الأزياء والملابس. وستقام ورشة العمل في 19 و26 نوفمبر بين الساعة 11:00 صباحاً حتى 1 ظهراً، ويمكن للأطفال بين عمر 7 و11 سنة المشاركة في ورشة العمل.

وتشمل الأنشطة الأخرى في «زمان أول» على مدار هذا الشهر، ورش العمل المميزة، والمنافسات، والأسواق والتجارب المسرحية وحتى عروض الأداء، إلى جانب شراكة خاصة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب EYSO. كما سيتحول مركز التسوق، إلى متحف حيّ، يسلط الضوء على قصص نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها من خلال مجسمات فنية مذهلة.

ويقدم «زمان أول»، الذي تم افتتاحه حديثاً خلال احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الخمسين، ويضم 9 مساحات ثقافية ملهمة، سلسلة من الأنشطة والمفاجآت للزوار على امتداد شهر نوفمبر، لتشجيعهم على المشاركة والتفاعل في الاحتفالات الخاصة بالإرث والتراث الوطني.