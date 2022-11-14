انطلاق معرض «جائزة نون للفنون» بنسخته الخامسة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن كولاج مركز المواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، عن افتتاح معرض جائزة «نون للفنون» بنسخته الخامسة التي تقام تحت شعار «الماضي والحاضر»، في رواق نون للفنون التابع لمركز كولاج للمواهب خلال الفترة من 17 -19 نوفمبر الجاري 2022، بمشاركة فنانات من 13 جنسية مختلفة، للاحتفاء بمواهبهن المتفردة في مجال العمل الإبداعي.

يذكر أن شعار الجائزة هذا العام يحاكي التغييرات والأفكار والممارسات التي يمر بها الإنسان على مر الزمان، وقد استقبلت الجائزة المشاركات من الفنانات المقيمات في الدولة ابتداءً من عمر 18 سنة فما فوق، وتم تقييم الأعمال الفنية المشاركة في فئتي الرسم والتصوير الفوتوغرافي وفقاً لتعبيرها عن محور وشعار الجائزة وما يظهره العمل الفني من مهارة، لتحصل الفائزات في المرتبة الأولى من فئات الجائزة على جوائز قيمة، كما تم إضافة جائزة مميزة من اختيار لجنة التحكيم مخصصة لإحدى الفنانات من فئة الرسم.

رؤية

وبهذه المناسبة قالت دعاء المهري، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في نادي سيدات الشارقة، أن النادي يسعى لتحقيق رؤيته وأهدافه السامية لدعم وتمكين المواهب النسائية في المجالات الثقافية والإبداعية ومن ضمنها مجالي الرسم والتصوير الفوتوغرافي، معربة عن سعادتها بالإقبال الذي حظيت به«جائزة نون للفنون» من نخبة من الفنانات المبدعات، اللاتي جسدن أصالة الفن في جذور مجتمعنا، المنفتح والمتعايش مع الثقافات الإنسانية العريقة، مضيفة: «كلنا فخر بإطلاق المعرض بأبهى حلة، بما يساهم في فتح أبواب النجاح والتألق والريادة أمام جميع المشاركات من مختلف الفئات العمرية».

وحرصت المهري على دعوة الجمهور لزيارة معرض «جائزة نون للفنون» والاستمتاع بالمجموعة الزاخرة من الأعمال الفنية الابداعية للمشاركات، والتي ساهمت في تبوئه مكانة رائدة عاماً تلو الآخر خلال نسخه الخمس، وكما شمل المعرض على أعمال طالبات كولاج مركز المواهب من المصنوعات الفخارية، ليتيح المجال للمهتمين بالاطلاع على مساحات الإبداع المعروضة، ويسمح بفرص التلاقي الفني.

ويقام على هامش المعرض عدد من الورش الفنية، تحتوي على جلسة حوارية لمناقشة أعمال فنية مع الفنانة ألونسا جيفارا من تشكيل يوم 17 نوفمبر، ويوم 18 نوفمبر ورشة عن أساسيات التصوير التجريدي باستخدام كاميرا نيكون z 50 بدون مرآة مقدمة من نيكون الشرق الأوسط، وورشة «بصمات على الصلصال» بتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون في 19 نوفمبر اليوم الختامي للمعرض.

وأضافت إن الإعلان عن الفائزات ضمن كافة فئات الجائزة سيتم عبر حفل التكريم الذي سيعقد في 16 من نوفمبر الجاري. ومع الشكر لكافة المشاركين، لجنة التحكيم والراعي الفضي أصباغ ناشونال والمتعاونين مع الجائزة: مؤسسة الشارقة للفنون، ونيكون الشرق الأوسط وتشكيل.