برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «فن أبوظبي» يفتح أبوابه للجمهور

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض فن أبوظبي في منارة السعديات يوم 16 نوفمبر، في تمام الساعة 5 عصراً.

ويستقبل المعرض زواره يومياً مجاناً من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً في الفترة من 17-20 نوفمبر، ويتخلله برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والتجارب الإبداعية.

ويشهد معرض فن أبوظبي، الذي تنظمّه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، المشاركة الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخه بحضور 80 صالة عرض من 28 دولة، والتي ستعرض ما يزيد عن 900 عمل من قبل 300 فنان من جميع أنحاء العالم، ليكون الزوّار على موعد مع تجربة استثنائية من العروض الفنية والإبداعية عبر مختلف الأجنحة وقاعات العرض.

وينضم إلى معرض فن أبوظبي في نسخته هذا العام أكثر من 33 صالة عرض جديدة، قادمة من كولومبيا وفرنسا وتونس وإيطاليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمغرب وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول الأخرى، وسيقدم برنامجاً زاخراً بالفعاليات وسلسلة واسعة من العروض والتجارب الفنية.

ويرحب معرض فن أبوظبي هذا العام بكل من المؤرخة الفنية وأستاذة الفلسفة رشيدة التريكي، ومديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي، والصحفية الفنية ريكاردا ماندريني، حيث قمن بمهام التقييم الفني والتنسيق بين صالات العرض المشاركة في هذه النسخة، في حين تولّى الكاتب والقيّم الفنّي والمؤرخ الثقافي الدكتور عمر خليف الإشراف على معرض "حياتي في الميتافيرس" المُقام ضمن معرض "بوابة".

وسيعرض برنامج "تكليف الفنانين في المواقع الثقافية" أعمالاً جديدةً من تصميم الفنانين المبدعين عبد الله السعدي ومارينيلا ساناتور وشيلبا غوبتا وكونراد شوكروس. وفي إطار برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" المُقام على مدار العام، سيصمم ثلاثة فنانين ناشئين وهم مجد علوش وسارة المهيري ومحمد خالد أعمالاً فنيةً جديدةً لتقديمها في معرض فن أبوظبي.

وسوف يستضيف معرض فن أبوظبي هذا العام برنامج "كوك بوك أبوظبي"، وهو سلسلة من التجارب الاستثنائية التي تجمع بين الطهي والفنون بمشاركة كوكبة من الطهاة العالميين مثل الشيف كاسبر كوردال وماكسوت أسكار وإيفان بريم وسحر برهام العوضي، مع كل من الفنانين كايك تِزي وغرِتا ألفارو وهشام برادة وإميكا أوغبا.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج معرض فن أبوظبي 2022 والتسجيل للحصول على التذاكر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني abudhabiart.ae.

وتجدر الإشارة أن المعرض يستقبل الزوّار مجاناً عند التسجيل المُسبق عبر الموقع الإلكتروني.

ويفتح معرض فن أبوظبي أبوابه للجمهور والزوّار خلال الفترة 16 – 20 نوفمبر 2022.

وفيما يلي بعض الفعاليات والبرامج البارزة في فن أبوظبي 2022:

● "فضاءات": غد جديد: تولت المؤرخة الفنية وأستاذة الفلسفة رشيدة التريكي مهمة التقييم الفني لقسم "فضاءات" تحت شعار "غد جديد"، والذي سيستضيف صالات عرض وفنانين من شمال أفريقيا، مسلطاً الضوء على محطات التطور الفني في المنطقة. كما قد دعا فن أبوظبي كلاً من مديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي، من "بي آي للأعمال الفنية"، والصحفية الفنية ريكاردا ماندريني للاضطلاع بمهام التقييم الفني للمعرض، حيث تعاونت كلتاهما مع صالات عرض جديدة للمشاركة ضمن فعاليات فن أبوظبي. وسيركز قسم جايد على عرض أعمال صالات عرض وفنانين من تركيا، بما فيها صالتي العرض المشاركتين لأول مرة "ديريمارت" و"جاليري نف إسطنبول"، بينما استقطبت ريكاردا صالات عرض تنفرد ببرامج متنوعة من مختلف دول العالم، من بينها مازوليني وبي420 وديب آرت جاليري.

● البوابة: سيشرف الكاتب والقيّم الفنّي والمؤرخ الثقافي الدكتور عمر خليف على معرض "حياتي في الميتافيرس" ضمن برنامج "بوابة"، المُقام في منارة السعديات خلال الفترة 16 نوفمبر 2022 وحتى 22 يناير 2023. وتتنوع الاختصاصات الفنية التي يقدمها معرض "حياتي في الميتافيرس" لتشمل فنون النحت والتصوير والرسم والأعمال التركيبية ومقاطع فيديو والرموز غير القابلة للاستبدال، آخذاً بذلك الزوار على متن رحلة تحاكي تجربة غامرة برفقة "الدكتور أوه"، وهي الشخصية الموازية للدكتور خليف في العالم الافتراضي. ويضم "حياتي في الميتافيرس" أعمالاً من نخبة رائدة من الفنانين العالميين، منهم العديد من الفنانين الذين لم يسبق أن عرضوا أعمالهم في الإمارات من قبل وآخرين سيقدمون أعمالاً صممت خصيصاً للمعرض؛ وتضم قائمة الفنانين صوفيا الماريا، وكوري أركانجيل، و”كريم بروجيكتس”، وسيمون ديني، وسيليا هيمبتون، وبول هاير، وهارون ميرزا، وفرهاد مشيري، وتريفور باجلين، ونام جون بايك، وهيذر فيليبسون، وآندي وارهول.

● "آفاق: الفنانون الناشئون": في إطار برنامج فن أبوظبي المُقام على مدار العام، سيقدم ثلاثة فنانين ناشئين من دولة الإمارات، وهم مجد علوش وسارة المهيري ومحمد خالد، أعمالاً تكليفيةً جديدةً من خلال برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" لمعرض "فن أبوظبي"، والتي ستعرض خلال شهر نوفمبر 2022. وسيستكشف الفنانون الثلاثة مفاهيم الحدود الفاصلة بين الدول وفكرة الوطن والمستوطنات البشرية والخرائط الجغرافية من خلال أعمالهم.

● "تكليف الفنانين في المواقع الثقافية": كلّف فن أبوظبي أربعة فنانين لتصميم أعمال تركيبية عامة سيتم عرضها ضمن سلسلة من المعالم ذات الأهمية التاريخية والبعد الثقافي في الإمارة، وذلك في إطار برنامج "تكليف الفنانين في المواقع الثقافية". وتحمل هذه الأعمال الجديدة توقيع الفنانين عبدالله السعدي ومارينيلا ساناتور وشيلبا غوبتا وكونراد شوكروس، حيث سيتم عرضها في منارة السعديات وموقع الحصن ومنطقة العين. وسيتم عرض هذه الأعمال التركيبية الجديدة بدءاً من 16 نوفمبر 2022، بالتزامن مع انطلاق معرض فن أبوظبي، وسيستمر عرضها حتى يوم 22 يناير 2023، وهي ستحمل طابعاً خاصاً ينصهر مع حيثيات مكان العرض وتفاصيل قصّته، لتضع الجمهور أمام حوار شمولي يتناول منطقة العرض بأكملها وليس العمل فقط، في محاولة لردم الفجوّة بين المعالم التاريخية والعصر الحديث، والتراث والحياة العصرية.

● الجناح المعماري لفن أبوظبي: شاهد التصميم الفائز بجائزة الجناح المعماري لمعرض فن أبوظبي الذي أبدعته أنامل أحد الطلاب والذي سيكون معروض عند مدخل المعرض الفني.

● "هل نحن كائنات جزيئية في عالم مصغّر؟": عرض لبرنامج الفن + التكنولوجيا بقيادة "مورو كولكتيف" وبدعم من مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد.

● جائزة كريستو وجان كلود 2022: سيتم عرض أعمال الفائزين بهذه الجائزة في نسختها العاشرة في فن أبوظبي هذا العام.

● البرنامج التعليمي: يقدم فن أبوظبي كذلك ورش عمل فنية، ومحاضرات بقيادة الفنانين، وجولات باللغتين الإنجليزية والعربية ومسابقات لأفراد المجتمع من جميع الأعمار. وتأكيداً على أهمية التفاعل مع الجمهور، يضم برنامج المعرض هذا العام باقة متنوعة من الفعاليات والأحداث، بما فيها الحوارات وعروض الأداء وورش العمل والجولات المصممة خصيصاً لأفراد المجتمع.

● برنامج الحوارات: سيتخلل هذا البرنامج سلسلة شاملة من النقاشات التي ستتطرق إلى العديد من الأفكار والموضوعات، مثل إنشاء المجموعات الفنية في المتاحف الإقليمية، وفن المغرب العربي، والمرأة في المشهد الفني، والفن الرقمي والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، ودور الفن في تمكين المجتمعات، بالإضافة إلى الشخصيات والأعلام البارزة في عالم الفن، بقيادة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات ضمن فعاليات معرض فن أبوظبي. وسيحظى الزوّار بفرصة رائعة للانخراط بحواسهم ضمن تجارب موسيقية غامرة وغيرها من المشاريع التجريبية الإبداعية وعروض الأداء الملهمة، المقدمة من شبكة ونون وعمّار 808 وإلكترو طمبورة وغيرها المزيد.

كما سيتضمن هذا البرنامج جولات وورش عمل مقامة في منارة السعديات والمواقع التي ستحتضن الأعمال التكليفية خلال نسخة العام الجاري، والتي سيشهد بعضها مشاركة عدد من الفنانين والقيمين الفنيين في فن أبوظبي 2022. وتجدر الإشارة إلى ضرورة الحجز المُسبق للمشاركة في الجولات المخصصة لعموم الجمهور أو طلاب المدارس أو الجامعات.

ولمعرفة المزيد حول برنامج فن أبوظبي هذا العام، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

وللمزيد من المعلومات حول فن أبوظبي 2022 وبرامجه الممتدة على مدار العام، يُرجى زيارة abudhabiart.ae ومتابعة صفحات فن أبوظبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب.

هذا، ويتعاون فن أبوظبي 2022، المُقام تحت إِشراف وتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مع نخبة من الشركاء بما في ذلك: مجموعة محمد هلال وتشارلز زوبر وفنون الطهي في أبوظبي وشركة الاتحاد للطيران وشركة الطاير للسيارات ومنارة السعديات وواحة العين وقلعة الجاهلي والمجموعة الفندقية "إيديشن".