الفن يدعم جهود صون البيئة

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد قطاع الفن من المصادر المهمة في التوعية بقضايا المناخ والبيئة والاستدامة التي باتت تشكل نقطة انطلاقة ملهمة للعديد من المواهب والفنانين، وتعتبر الفنون والتصاميم مصدر إلهام بشري للحفاظ على البيئة ووسيلة ناجعة في مواجهة التحديات والقضايا البيئية والمناخية.

«البيان» حاولت عبر الاستطلاع الأسبوعي، أن تستكشف مدى نجاح الفنون في رفع مستوى الوعي البشري حول قضايا البيئة، حيث طرحت على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي السؤال التالي: هل يلهم الفن عالمنا في جهود صون سلامة المناخ وابتكار حلول لأزماته؟

وأظهرت نتائج الاستطلاع، نجاح الفن في هذا الشأن، إذ صوتت نسبة 54.8 % من المشاركين بالاستطلاع على موقع «البيان» في «تويتر»، بنعم، بينما صوتت نسبة 45.2 % بلا.

مبادرات

وتعليقاً على النتائج، ومن جانب آخر يؤكد الفنان الإماراتي سقاف الهاشمي أن إمارة دبي عبر مبادراتها الإبداعية والفنية المستدامة تستقطب بشكل تدريجي المبدعين من الناشئين والمتمرسين في مجالات الفنون والتصميم لمواكبة ما يستجد من تغيرات وما يطرأ من تحديات.

وتابع: تحتضن دبي أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة، والتي تشكل حجر الزاوية في بناء نظم وأسس ترسخ مفهوم وممارسات التصميم والابتكار المستدام وتبحث في قضايا البيئة والمناخ، وأثمرت هذه المشاريع في نشر الوعي بقضايا البيئة وألهمت الكثير كيفية الحفاظ عليها.

بدوره، يقول الفنان إبراهيم آسور الذي ينحدر من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا: إن التصميم القائم على الاستدامة والمستوحاة من تحديات البيئة والمناخ بالنسبة لي ينبع من الإيمان الكامل بقضايا مجتمعنا وقوة الفنون في إعادة صياغة أعمال فنية عملية تثري الحراك الفني وقادرة على تغيير وجهات نظر أفراد المجتمع حول أهمية البيئة والمناخ في تحسين جودة الحياة.

إلهام

ويشير مصمم المنتجات الفرنسي من أصل مصري، عمر شقيل، إلى أن الفنون الإبداعية بلا شك ستظل مصدر إلهام للبشر للوعي بالقضايا المناخية في إطار الاستجابة لتأثيرات البيئة على مشهد القطاع الإبداعي في دولة الإمارات.

وتابع : أعتقد أن الفترة القادمة وخلال موسم دبي الثقافي سنشهد تركيزاً كبيراً على ابتكار تصاميم وقطع فنية من وحي البيئة، وسيحظى المصممون الصاعدون على امتداد كافة مجالات التصميم بفرصة استعراض مشاريعهم وأفكارهم ومهاراتهم الإبداعية. وستتنوع الأعمال الفنية المعروضة من الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وصولاً إلى الأثاث المنزلي، وستتناول مواضيع الاستدامة والتجريب المادي والحرف اليدوية.