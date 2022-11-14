المعالجة السينمائية للروايات.. محور جلسة نقاشية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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عقدت ندوة الثقافة والعلوم بدبي ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «المعالجة السينمائية للأعمال الروائية»، بمشاركة: المخرجة نهلة الفهد والسيناريست محمد أحمد حسن وأدارتها الفنانة نجوم الغانم.

وتساءلت نجوم الغانم خلال الندوة التي حضرتها عائشة سلطان رئيس اللجنة الثقافية بالندوة، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب ونخبة من جمهور المعرض، من منا لا يتذكر «ذهب مع الريح» و«البؤساء» و«الدكتور جيفاغو» و«سايكو» و«العرّاب» و«آنّا كارنينا» و«جين آير» و«الإحساس والحساسية» و«زمن البراءة» و«فورست غومب» و«أوديسة الفضاء» و«جيراسك بارك» و«صمت الحملان» و«الحجرة» وسلسلة أفلام هاري بوتر وسيد الخواتم... جميعها وغيرها الكثير تنتمي في الأساس إلى أعمال روائية.

وأكدت الغانم أن العلاقة بين الرواية والسينما تاريخية ومتجذرة ويزيد عمرها على مائة سنة، وقد ازدهرت بسبب حاجة السينما لموضوعات أصيلة ومختلفة. ففي بداية القرن الماضي تعرضت صالات السينما في فرنسا لأزمة في الموضوع وقلة في الأفلام السينمائية، ولهذا تم تأسيس شركة سميت شركة (المؤلفين ورجال الأدب)، ومن خلال هذه الشركة تم التعاقد مع 300 أديب وكاتب ومؤلف روائي لإمداد السينما بالموضوعات والقصص والنصوص الروائية، لاستمرارية عجلة هذا الفن، وهذا ما بدأ بإدخال الأدب والرواية بالتحديد إلى عالم السينما وهكذا استمرت العلاقة الإبداعية بينهما.

من جهته، أكد السيناريست والكاتب محمد حسن أحمد أن الرواية لها مساحة من الحضور في منطقة الخليج قبل صناعة السينما، فهناك جمهور قارئ محب للسرد والحكاية. وعندما بدأت صناعة الأفلام في المنطقة تركز البحث عن الفكرة والقصة، ورغم حضور الرواية كعمل أدبي إلا أنها سينمائياً لا تزال طور التشكل في المنطقة.وعن الفرق بين الرواية المكتوبة والعمل السينمائي أشار محمد أحمد حسن إلى أن القارئ يحب الانتصار لمخيلته المفتوحة وصانع الأفلام يذهب لإطار ثابت ويجبر القارئ على الدخول لمساحات محدودة، لذلك يجد بعض القراء أن الرواية عند قراءتها أهم من الفيلم الذي يقدم الرواية برؤية منقوصة.

خطوات

أكدت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد أن الاقتباسات الروائية بدأت مع صناعة السينما، وكانت السينما تعالج الروايات الواقعية باعتبارها ما يبحث عنه الجمهور، مشيرة إلى أن الرواية تحتاج لمعالجة عند تحويلها إلى عمل سينمائي من خلال عدة خطوات منها كتابة الصورة التي سيكون عليها العمل، ثم كتابة السيناريو ثم الإخراج.