«أشعار زبيغنيف هربرت».. مختارات شعرية ونثرية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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استضاف جناح «روايات» التابع لـ«مجموعة كلمات» والمشارك في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حفل توقيع كتاب «أشعار زبيغنيف هربرت» الذي يضم مختارات شعرية ونثرية للشاعر والأديب البولندي، ترجمه إلى العربية الأديب والشاعر والمترجم العراقي هاتف جنابي.

بعد مقدمة المترجم حول إجماع النقاد والشعراء والقراء البولنديين على أهمية التجربة الشعرية والشخصية للشاعر هربرت، يقدم الكتاب مجموعة مختارة من دواوينه، تتضمن كلاً من «وتر الضوء»، و«هرميس: الكلب والنجمة»، و«قصائد نثر»، و«دراسة الشيء»، و«كتابة»، و«السيد كوجيتو»، و«تقرير من مدينة محاصرة وقصائد أخرى»، و«مرثية الوداع»، و«روفيجو»، و«أبيلوج العاصفة»، ويختتم بـ «ملاحق نقدية».

عناوين وتجارب

يقول الأديب والناقد العراقي هاتف جنابي، مترجم الكتاب: «يسرني نقل عناوين وتجارب غير معروفة في بلداننا وثقافتنا؛ لأننا بأمسّ الحاجة لتجارب شعوب تشبهنا في بعض التفاصيل، وزبيغنيف من كبار شعراء بولندا الذي يحترمه الشعب البولندي شعراً ومواقف، لأنه لم يداهن الأنظمة السابقة، وله صوته المتفرد، كما أنه مسرحي وكاتب مقالات من الطراز الأول».

ويضيف: «انضم الشاعر لحركة المقاومة البولندية خلال الحرب العالمية الثانية مدافعاً عن بلاده ضد الاحتلال النازي، كما كان من أبرز المعارضين للمد الشيوعي بعد الحرب، ويمتاز شعره بالمواقف النبيلة والمشرفة بطريقة فنية وذكية، وهو صوت الرجاء والأمل البولندي، وهو من الأصوات الأدبية الشريفة المنادية بالتخلص من الديكتاتوريات العسكرية».

شجاعة وتضحيات

أصدر الأديب البولندي عشر مجموعات شعرية، تناولت العلاقة بين الفرد والأنظمة الشمولية، بين الفرد والطبيعة، بين الإنسان ومحيطه، وتناول مصير من خانهم الأمل واغتالهم الألم، وسلط الضوء على شجاعتهم وتضحياتهم، وسخّر الشخصيات التاريخية والأساطير الإغريقية لمقاربة الواقع المعاصر، ولهذا وصفه النقاد بـ«شاعر فكر»، وتُرجمت أعماله إلى 38 لغة، ورُشّح لنيل جائزة نوبل للآداب، لكنه توفي قبل الحصول عليها في العام 1998.

ترجمه إلى العربية الأديب هاتف جنابي، الذي عمل أستاذاً محاضراً في «جامعة وارسو» لمدة 38 عاماً، ولعب دور الوسيط بين الثقافة البولندية والعربية، وترجم أهم شعرائها وقصائدها، وأحدثها كتاب «أشعار زبيغنيف هربرت» الصادر عن «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» والمتوفر في جناحها المشارك في دورة العام الجاري من المعرض.