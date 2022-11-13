مركز جمعة الماجد يناقش «الترفيه في العراق والشام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة ــ البيان

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قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت، جلسة حوارية حول جديد إصداراته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو بعنوان «الترفيه في العراق والشام من العصر العباسي الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري من القرن الثامن إلى القرن العاشر ميلادي.. نماذج مختارة».

شارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت في المقهى الثقافي التابع للمعرض، مؤلفة الكتاب حمدة محمد حيدر الزرعوني، وأدارت الجلسة الشاعرة شيخة عبدالله المطيري من خلال طرح العديد من الأسئلة على المؤلفة حول موضوع الكتاب.

وتحدثت مؤلفة الكتاب عن سبب اختيارها هذا الموضوع، فقالت: اخترت موضوع الترفيه، لأن في أي مجتمع من المجتمعات تنطوي مظاهر الترفيه على درجة من الأهمية، لأنها تعكس مدى التطور الحضاري والفكري الذي وصلت إليه الأمم قديماً وحديثاً. ويُعد العصر العباسي أنموذجاً فريداً لدراسة تلك المظاهر، وذلك لما عُرف عنه من تطور فكري وفني وثقافي ملحوظ.

وفي ختام الجلسة الحوارية قامت حمدة الزرعوني بالتوقيع على عدة نسخ من كتابها للجمهور الذي حضر الفعالية.