«عجاف» تنشر الوعي حول قضايا مجتمعية مهمة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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وقعت الكاتبة منة البدر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعقد حالياً في دورته الـ 41 في مركز إكسبو الشارقة، روايتها الجديدة «عجاف»، التي تندرج تحت فئة روايات نسائية، وتناقش قضايا ومواضيع تخص المجتمع.

وعن هذه الرواية قالت منة البدر: إن الرواية تضم محاور وقضايا مجتمعية، وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي في صورة روائية بحتة، حيث اخترت أن يكون قلمي هو الصوت الصارخ للفئة المستضعفة، بعد أن بح صوتها من تخبطات الحياة ورفض المجتمع لهم، أو حتى انتقاد المجتمع الحاد لتلك الفئة وخصيصاً الأطفال والإناث.

وأكدت البدر أن «عجاف» عمل روائي يهدف كذلك إلى رفع مدى وعي الفتيات دون محاضرة أو توجيه وتوبيخ، فالإناث لطيفات يحببن اللطف والسرد القصصي، وتابعت: أكتب للحياة، أكتب للإنسانية، وأكتب لأترك الأثر الجميل في قلب كل قارئ.