المصدر: دبي ــ البيان

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صدر للزميل والشاعر د. محمد عبدالقادر سبيل، كتاب بعنوان: (مرايا الشعر في السجايا ومكارم الأخلاق)، يقع في خمسين وثلاثمئة صفحة من القطع الوسط

عن دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، حيث يعرض في جناحها ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب.

الكتاب يتقصى ويرصد أجمل قصائد الاحتفاء بالشيم والقيم النبيلة التي روجها الشعر منذ عنترة بن شداد في العصر الجاهلي حتى شعراء الستينيات من القرن المنصرم.

ولعل من مزايا كتاب الدكتور محمد سبيل (مرايا الشعر في السجايا ومكارم الأخلاق): انتخاب أجمل وأجود الشعر العربي لأبرز الشعراء العرب عبر العصور المختلفة، وشرح معاني المفردات الصعبة رفقة كل نص بما يسهم في تيسير تفاعل الجيل الراهن مع نصوص عتيقة تتسم بالمستوى العالي، وشمول المنتخبات لجميع الشعراء العرب المميزين وجمع تجاربهم على صعيد واحد وتوضيح عصورهم، وهو الأول من نوعه لم يسبقه سفر موسوعي شهير وشامل يضيء ويستجلي شعر مكارم الأخلاق معاً كالكرم والحلم والمروءة والحياء والإيثار وعزة النفس والشجاعة والصبر ونصرة الحق والتآرر والعفة والنزاهة.. الخ، ويتميز بالرؤى النقدية اللافتة تجاه تجارب مهمة مثل المتنبي (فكرة البحث عن الكمال) والخنساء (البكاء طوال العمر وفاء للمثال) بجانب النظر إلى المحبة والانفعال بالحسن بوصفها عملاً أخلاقياً نبيلاً.. الخ، والكتاب يكاد يلخص بإيجاز غير مخلٍ مسيرة الشعر العربي الجميل، ويمكننا القول بأنه يغني الطالب ويعرفه بأهم درره وملامحه الأساسية عبر العصور.