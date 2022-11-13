«برهوم بيك» في "الشارقة للكتاب"..محطات وحكايات

المصدر: دبي ــ البيان

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تسرد رواية «برهوم بيك»، للروائي السوري محمد شعبان، التي صدرت بالتزامن مع فعاليات معرض الشارقة الدولي لكتاب عن دار «هاشيت أنطوان»، تفاصيل العيش في مختلف حقول الحياة المجتمعية، وتدور أحداث الرواية عن رجل أحب فتاة في القرية، قبل أن ينزح عنها إلى دمشق، حيث عشق – عن بُعد – شفيقة الممثلة المشهورة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد شعبان كاتب سوري حائز إجازة جامعية في الاقتصاد والتخطيط من جامعة دمشق (1981)، عمل في الصحافة في سوريا والإمارات. صدرت له خمس روايات، هي: «مجنون بحيرة خالد»، «خنزير بري»، «خيبة»، «ملل»، «انفجار»، بالإضافة إلى مجموعتين قصصيتين هما: «أحوال» و«مفارق».