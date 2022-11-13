رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: «بيت الحكمة» محل فخر واعتزاز لكل العرب

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في «بيت الحكمة» بالشارقة ضمن برنامج الزيارة الأولى التي يقوم بها لإمارة الشارقة منذ توليه رئاسة الهيئة.

وأثناء الزيارة، ناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الثقافية والمعرفية بين الشارقة والمؤسسات الثقافية البحرينية وفي مقدمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت مروة العقروبي على الأهمية الكبيرة التي تمثلها زيارة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة لبيت الحكمة، حيث قالت: «لطالما ظلت مملكة البحرين مركزاً للإشعاع المعرفي والحضاري في منطقة الخليج والعالم العربي، ونحن نثمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار لتعزيز الدور الحضاري للثقافة العربية في المنطقة والعالم»، داعية إلى مزيد من التعاون المثمر في البرامج الثقافية التي تنفذها الهيئة والمؤسسات الثقافية بالشارقة.

من جانبه، عبّر الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة عن سروره بالإنجاز الكبير الذي حققته الشارقة لإتمام مشروع «بيت الحكمة»، قائلاً: «لطالما ظل بيت الحكمة عنواناً أثيراً يرمز للازدهار المعرفي والعلمي للحضارة الإسلامية، وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لكل العرب أن نرى هذا الرمز مجدداً على أرض الواقع، كصرح يجمع بين بهاء التصميم المعماري وعمق المحتوى المعرفي». وأعرب عن أمله في أن تمهّد هذه الزيارة لمزيد من التعاون المستقبلي بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وبيت الحكمة بالشارقة.

وتأسس بيت الحكمة احتفاءً باختيار الشارقة عاصمة عالميّة للكتاب لعام 2019 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏«اليونيسكو»، ليكون بمثابة مشروع ثقافي شامل يسعى لمواصلة الجهود الرامية إلى الاهتمام بالقراءة وإعلاء قيمة الكتاب وتيسير الوصول للمعرفة لجميع أفراد المجتمع.