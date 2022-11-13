«الشارقة للكتاب» تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع سوريا

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث أحمد بن ركاض العامري رئيس «هيئة الشارقة للكتاب» خلال لقائه في اليوم التاسع من معرض الشارقة الدولي للكتاب وفداً من الجمهورية العربية السورية، ضم معالي الدكتور دارم طباع وزير التربية السوري.. سبل تعزيز التعاون الثقافي مؤكداً أهمية معارض الكتاب ودورها الرئيسي في ترسيخ الروابط الثقافية ومد جسور الحوار والتواصل بين دول العالم العربي.

حضر اللقاء السفير الدكتور غسان عباس القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الجمهورية العربية السورية والوزير المفوض الدكتور زياد زهر الدين القائم بأعمال القنصل العام في القنصلية العامة بدبي.

وقال أحمد العامري إن الحراك الثقافي السوري قدم الكثير للثقافة العربية من ناشرين كبار وأدباء وشعراء يفخر العرب بهم وبما أضافوه لمكتبة الإبداع والمعرفة الإنسانية ونحن في معرض الشارقة الدولي للكتاب سعداء أن نكون منصة دولية لتقديم أعمالهم والاحتفاء بتجاربهم خاصة وأن المشاركة السورية هذا العام كانت مميزة على كافة المستويات وظهرت بأعداد دور النشر وبالأسماء الأدبية التي تشارك في فعاليات المعرض.

وأضاف» نؤمن في الشارقة برؤية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تتجسد في التمسك بالثقافة والمعرفة كمساحات واسعة للحوار والتواصل والتأكيد على أن الكتب قادرة على فتح مسارات عمل مشترك بين البلدان العربية والأجنبية نحو مزيد من التنمية وبناء المجتمعات والارتقاء بالوعي لهذا يسعدنا اليوم استقبال وفد من الجمهورية السورية ينظر باهتمام لرسالة المعرض ورؤيته ويتطلع لمد جسور تواصل وتعاون مع الشارقة من باب الثقافة والأدب والفن.