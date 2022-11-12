عارف الزعابي يوقع «دور إدارة الأزمات في تحديد الاحتمالات والمخاطر»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع الدكتور عارف الزعابي كتابه «دور إدارة الأزمات في تحديد الاحتمالات والمخاطر»، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

والكتاب متخصص في دور إدارة الأزمات في تحديد الاحتمالات والأخطار ويعد دراسة تأصيلية تحليلية، وتناول فيه الزعابي مفهوم إدارة الأزمات والكوارث وتطرق إلى معاني ومفاهيم وتعريفات الأزمة وتناول أسبابها وأنواعها.

وقال عارف الزعابي: هناك أنواع للأزمات، شرحتها في كتابي. وتناولت خصائصها وأسبابها وأيضاً أوضحت الأهداف والأساليب المعتمدة في معالجاتها، وشرحت كيفية التعامل معها والهدف منها وأسبابها ومن ثم تطرقت إلى سمات وأنماط تطور الأزمة، إذ إن الأزمة في تطور وتصاعد، كما طرحت أسباب نشوء إدارة الأزمات وذكرت بعضها ومتطلبات إنشاء مركز لإدارة هذه الأزمات والطوارئ والكوارث.

وتابع: ويبحث الكتاب أيضاً في دور نظام أمن المعلومات في إدارة الأزمة وأهمية جمع المعلومات وسرعة جلب هذه المعلومات واتخاذ القرارات كيفيته وآليته وضرورته وسرعته وبينت في موضوعات البحث طبيعة الأزمة وتطورها التاريخي ثم رصدت استراتيجية التصدي ومواجهة الأزمات، فلكل أزمة استراتيجية خاصة، وعرضت مجموعة من الحلول والاقتراحات والتوصيات المهمة في معالجة الأزمات، والتي تجعل المسؤولين والمعنيين على دراية في هذا الصدد.