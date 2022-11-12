«اللوفر أبوظبي» يُحيي ذكرى التأسيس الخامسة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يحتفل متحف اللوفر أبوظبي هذا الشهر بذكرى تأسيسه السنوية الخامسة تحت شعار «وتستمر القصة الكبرى» ويستضيف مجموعة مبهرة من الأعمال الفنية الجديدة والفعاليات الثقافية والأنشطة التعليمية والمناسبات الترفيهية عالمية الطراز.

وانطلاقاً من حرص المتحف على إشراك أفراد المجتمع في برامجه باستمرار، سيتمكن زوّاره من الاحتفال على مدى شهر كامل بالعديد من الفعاليات ومنها عرض قطع فنية جديدة مقتناة أو معارة في صالات عرض المتحف، وأهمها لوحة للفنان ليوناردو دا فينشي، إلى جانب الورش والجلسات الحوارية وغير ذلك الكثير كما تتضمن فعاليات الاحتفال مجموعة من الحفلات الموسيقية يُحييها ثلاثة فنانين يحظون بشهرة دولية وإقليمية، وهم جون ليجند، وماجد المهندس، وعمر خيرت.

وسيُقام هذا الاحتفال بدعم من كارتييه وبنك أبوظبي التجاري باحتسابهما شريكَين للمتحف في إحياء الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه.

وفي هذا الإطار، قال محمد خليفة المبارك، رئيس متحف اللوفر أبوظبي: إن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المتحف يعد إسهاماً من المتحف في التحوّل الثقافي الذي تشهده الإمارة، إضافة إلى دوره في إثراء حياة الناس بإقامة روابط ثقافية وتعزيز الاهتمام بقصة إنسانيتنا المشتركة.

وأضاف: يتبوأ المتحف مكانة خاصة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تشهد تطوراً سريع الوتيرة لكي تصبح وجهة رائدة للفن والتاريخ والثقافة ولذلك فإننا نتشارك أبرز مقتنيات متحفنا مع زوّاره القادمين من شتّى أنحاء العالم وندعوهم للاحتفال معنا بهذه المناسبة.

من جانبه وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي إن موسم الاحتفالات بالذكرى الخامسة لتأسيس المتحف هذا العام سيكون الأكثر إثارة ونشاطاً حتى الآن.