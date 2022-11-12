طلال الجنيبي يتسلّم جائزة الإبل الدولية في المجال الأدبي

المصدر: الشارقة - البيان

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تسلّم الشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي «جائزة الإبل الدولية» في مجال الإبداع الأدبي للعام 2022، التي تقدمها «المؤسسة العربية للأرقام القياسية» ومقرها دبي، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في نشر الثقافة والإبداع والجمال، وإيصال الصوت الثقافي الإماراتي إلى مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في جناح الجائزة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور فيصل جمعة البلوشي مستشار لجنة جائزة الإبل، ومحمد ديليف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للأرقام القياسية، وحبيب كويه رئيس مؤتمر رؤية كيرلا، ومنير بن محي الدين مدير الفعاليات والإعلام، والمشاركين والمكرمين.

فخر واعتزاز

وقال د. طلال الجنيبي عقب تسلّمه الجائزة وسط حشد كبير بمعرض الشارقة الدولي للكتاب: «أفخر وأعتز بحصولي على هذه الجائزة المرموقة، والتي تمنح لأصحاب الإنجازات الأدبية لتكمل عقد الجوائز والإنجازات العديدة التي حصدتها خلال مسيرتي الإبداعية».

وأضاف: «هو إنجاز يحمل في طياته تكريماً وإبرازاً لدور دولة الإمارات في دعم الثقافة والفكر وتمكين أهل الإبداع في وطن الريادة تحت ظل القيادة الرشيدة الداعمة للنجاح والعطاء والتميز».

يشار إلى أن د. الجنيبي صدر له 11 مجموعة شعرية وترجمت أعماله إلى 16 لغة مختلفة، كما أن قصائده تدرس في مناهج مدرسية وجامعية وعبر أطروحات ماجستير ودكتوراه، ونال العديد من الألقاب والجوائز العربية والدولية، من أهمها جائزة الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام 2017، وجائزة رئيس دولة الإمارات 2018، وجائزة الإمارات التقديرية 2019، وجائزة الشاعر العالمي من البرلمان الأوروبي 2020.