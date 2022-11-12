تكريم حافل لشاروخان في معرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك الممثل الهندي ونجم السينما العالمية شاروخان، أمس الجمعة، في جلسة حوارية، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، التقى من خلالها بجمهور العريض في الدولة.

وقد كان في انتظار شاروخان لدى وصوله معرض الكتاب استقبال حافل من جمهوره، الذي احتشد بانتظاره، خاصة عندما دخل إلى القاعة وسط هتاف وتصفيق عدد كبير من جمهوره ومحبيه، بالإضافة لمجموعة من الكتّاب والصحفيين، الذين عبر لهم عن شكره وامتنانه لهذا الاستقبال.

وقام أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بتكريم الفنان شاروخان باسم معرض الشارقة الدولي للكتاب، وسط حماس كبير وهتاف لافت من الحضور في القاعة.

وحرص شاروخان بعد منحه التكريم على إلقاء كلمة قصيرة، معبراً من خلالها عن سعادته الكبيرة بالتكريم، وتوجه فيها بالشكر لـصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما توجه بالشكر أيضاً إلى القائمين على المعرض الدولي للكتاب في الشارقة، ولكل الذين حضروا في هذا اليوم من جماهير وكتّاب وصحفيين.

يذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يكرم في دورته الحالية، التي تستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري عدداً كبيراً من المشاهير في العالم من نجوم الفن والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى العديد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.