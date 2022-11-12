بحث تعزيز العمل الثقافي بين الشارقة والبحرين

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، في الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقد استعرضا خلال لقاء جمع بينهما في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وسبل تعزيز العمل الثقافي بين إمارة الشارقة والمؤسسات الثقافية والفنية البحرينية، مؤكدين أهمية الدور الذي يلعبه المعرض كبوابة إقليمية لصناعة النشر والثقافة.

ورحب أحمد العامري بالشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،، آملاً في مواصلة التعاون لتعزيز عمق المشتركات الاجتماعية والثقافية.

وقال أحمد العامري: «نعتز دائماً بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط إمارة الشارقة بمملكة البحرين، خصوصاً على المستوى الثقافي، الذي يقع في مركز اهتمامات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مشيداً بالجهود التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والآثار، خصوصاً في مجال الترجمة والنشر.

بدوره، رحب الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع هيئة الشارقة للكتاب، وأشاد بجهود الهيئة في تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهنأ الشارقة على تسجيل المعرض، للعام الثاني على التوالي، أكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.