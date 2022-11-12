موسم الرياض يعيد منى زكي إلى المسرح

المصدر: الرياض - رشا عبد المنعم

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انطلقت، أمس - ضمن جدول العروض المسرحية بنسخته الثالثة لفعاليات موسم الرياض، تحت شعار «فوق الخيال» في منطقة بوليفارد الرياض سيتي - عروض مسرحية «الوش التاني» من بطولة النجمة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني نجم مسرح مصر، إلى جانب النجمة الشابة رحمة أحمد، التي اشتهرت بدور «مربوحة» في مسلسل «الكبير قوي»، خلال موسم رمضان الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أول من أمس بمقر المركز الإعلامي لموسم الرياض، أعربت الفنانة مني زكي عن سعادتها الغامرة بالعودة إلى المسرح بتشجيع من الفنان د. أشرف زكي مؤلف العمل، وذلك بعد غياب طويل.

أحداث

وتدور أحداث قصة «الوش التاني» حول فتاة مدللة اعتادت أن تكون جميع طلباتها مجابة، وتحلم أن تصبح نجمةً وممثلة مشهورة رغم افتقارها للموهبة، ولكنها تصر على أن تحقق رغبتها بطريقتها المعتادة دون أدنى مسؤولية أو مجهود، لذلك يقرر والدها الاتفاق مع المخرج الذي يكن لها مشاعر الحب على افتعال مشكلة تجعلها تدرك أن للحياة وجهين، وأنها ليست بالسهولة التي اعتادت عليها.

وأوضح مؤلف العمل د.أشرف زكي، خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية «الوش التاني»، أن أمتع لحظة في حياة الممثل عندما يتلقى ردود الفعل من الجمهور، ومن أجل ذلك نحب ونعشق الوقوف على خشبة المسرح، واصفاً تكريم الفنان في حياته بالأمر المهم والعظيم. ومن جهتها، أشارت الفنانة منى زكي إلى أن زوجها الفنان أحمد حلمي هو من شجعها على العودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى أنها سعيدة بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ. وفي السياق نفسه، أوضح الفنان محمد ثروت، أنه وزملاءه الفنانين متحمسون جداً لفعاليات الموسم، مؤكداً أن الجمهور السعودي صاحب ذائقة فنية كبيرة، وله حضور جميل وممتع في المناسبات الفنية المتنوعة.