أدباء: كلاسيكيات الأدب ضرورية لفهم المستقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اتفق الروائي محمد توفيق، والأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، على أهمية كلاسيكيات الأدب في فهم المستقبل، مؤكدَيْن خلال جلسة «قراءة الكلاسيكيات» التي أقيمت ضمن فعاليات «الشارقة للكتاب»، أن اللغة الكلاسيكية ليست صعبة بالصورة التي يتخيلها البعض. وقال الروائي محمد توفيق، إن العمل الأدبي الكلاسيكي هو العمل الذي بقي عبر سنوات طويلة، حيث ظلت معنا حتى الآن الأعمال الممتازة؛ فالأدب الكلاسيكي أدب يستجيب لرغبة الإنسان في الحكمة. وقال الأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، إن الكُتّاب في القرن الماضي كانوا ذوي تأثيرٍ كبير، ولذلك لا نعرف لماذا تحرك هؤلاء الكتاب وانتقلوا من على أرفف المكتبات، على الرغم من أنهم يتكلمون بطريقة مختلفة عن كُتّاب اليوم.