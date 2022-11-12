حي دبي للتصميم يحتضن متجراً نموذجياً دائماً للأزياء

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت حاضنة الأعمال in5، التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في تمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من التطور والنمو، عن افتتاح متجر «Atypical» النموذجي بهدف إتاحة الفرصة للشركات الناشئة ضمن الحاضنة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويقع المتجر الجديد في حاضنة الأعمال in5 للتصميم في حي دبي للتصميم التي تضم شركات تصميم ناشئة تعمل على ابتكار التصاميم المبتكرة في مجال الأزياء وتصميم المنتجات غير النموذجية، والتي سيُعرض العديد منها وفقاً لجدول زمني محدّد. وتم الإعلان عن افتتاح المتجر النموذجي على هامش أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر حتى 13 نوفمبر 2022. ويهدف هذا المتجر متعدّد الاستخدامات إلى توفير مساحة ديناميكية ومبتكرة لعرض ما يملكه روّاد الأعمال ومجتمع المبدعين في حاضنة الأعمال in5 للتصميم من مواهب ومهارات عالية وقدرة على الإبداع. وسيجرى استخدامه كذلك بمقام متجر نموذجي متنقّل يمكن وضعه ضمن فعاليات متنوّعة لاستقطاب المزيد من الزائرين. وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: «نحن حريصون في in5 على توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للشركات الناشئة والمواهب ورواد الأعمال بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع ناجحة تجارياً».