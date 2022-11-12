محمد عساف وآبو يشجعان على القراءة

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، أول من أمس، إطلاق عملين فنيين عربيين جديدين لكل من الفنان محمد عساف والفنان آبو دعماً لأبطال المسابقة القرائية الأكبر من نوعها. وجرى عرض العملين الفنيين لأول مرة في الحفل الختامي على مسرح «أوبرا دبي»، حيث قدّم الفنان محمد عساف أغنية «اقرأ»، التي تحتفي بالقراءة كمكوّن للشخصية والهوية ومحرك للتقدم وبناء الحضارة، تقديراً للرحلة الملهمة لنجوم تحدي القراءة العربي الذي قارب العدد الإجمالي للمشاركين في دوراته الست 79 مليون طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم. والأغنية من كلمات الشاعر كريم العراقي، ومن ألحان وإشراف وتنفيذ الموسيقار فهد الناصر، وتوزيع عبدالله العماني، ومكساج جاسم محمد. وقدّم الفنان آبو عمله الفني الجديد بعنوان «القراية نور» لتشجيع الأطفال والشباب على الاستفادة من القراءة في حياتهم اليومية وبناء مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم. وشارك الفنان آبو أداء الأغنية الطفل مصطفى قدّورة.