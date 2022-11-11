جلسة قرائية للتعريف بمؤلفة قصة «طريقتي الخاصة»

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت دار «كلمات» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، مؤلفة القصة المصورة التي أصدرتها الدار بعنوان «طريقتي الخاصة»، ضمن أنشطة جناحها الذي يحفل بأحدث إصدارات الأطفال واليافعين في الدورة الـ41 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقدمت الكاتبة جلسة قرائية للصغار، تناولت فيها مضمون القصة التي صاحبتها رسوم للفنانة اللبنانية مايا فداوي، واستهدفت الجلسة الأطفال من 6 إلى 9 سنوات.

تدور القصة حول شخصية الطفلة حمدة، الأخت الصغرى المدللة التي تغمرها أخواتها بالهدايا والحنان، تروي أحداثها عدم استيعاب الطفلة حمدة لموقف شقيقاتها اللواتي لا يدعنها تشاركهن الجلوس مع زميلاتهن من الفتيات اللواتي في مثل أعمارهن، فتتساءل حمدة متى ستكبر لتتمكن من الجلوس مع رفيقات أخواتها.

وعندما جاء اليوم الذي كبرت فيه الطفلة حظيت بمساعدة من شقيقاتها اللواتي قمن بإرشادها بكيفية ارتداء غطاء الرأس والحجاب، وتنتهي القصة باكتشاف بطلتها لطريقتها الخاصة في ارتداء الحجاب بدون مساعدة، ومن هنا نعرف لماذا حملت القصة عنوان «طريقتي الخاصة».

وجسدت رسوم القصة مساحة الخيال لدى الصغار ومقدرتهم على منح الرسوم حياة نابضة، رغم بساطة خطوطها التي عبّرت عن أحداث القصة وأضافت إلى سطورها مساحة توفر فرصة لتخيل أحداثها وشخوصها.

وتتواصل الجلسات القرائية التي تنظمها دار «كلمات» في فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة للكتاب، الذي يستمر تحت شعار «كلمة للعالم» في مركز إكسبو الشارقة حتى 13 نوفمبر الجاري.