نورة الكعبي تزور «بينالي ليون الـ16 للفن»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أول من أمس، فعاليات الدورة الـ16 من بينالي ليون للفنّ المعاصر، الذي ينظم في فرنسا خلال الفترة من 14 الجاري حتى 31 من ديسمبر المقبل، تحت شعار «هشاشة العالم».

وتجوّلت معاليها في أروقة المعرض الذي يضم 230 عملاً فنياً لـ 34 فناناً وأكثر من 300 وثيقة أرشيفية، وما يقرب من 40 مجموعة من مختلف أنحاء العالم، واطلعت على أعمال كلّ من الفنان هاشل اللمكي، والفنان محمد كاظم، وفنانة الجداريات شفا غدّار، الذين يمثلون الدولة في هذا الحدث الفنّي بدعم من وزارة الثقافة والشباب، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة بينالي ليون، وثمّنت جهودهم الإبداعية وأثنت على أعمالهم ومشاريعهم التي قدّمت للجمهور الفرنسي رؤية فنية عكست مفهومهم لموضوع البينالي هذا العام وشعاره الرئيس.

وأكدت معاليها خلال الزيارة أن تواجد الفنّ الإماراتي في مثل هكذا أحداث فنية يسهم في تعريف النخب والمثقفين وعشّاق الفنون على أصالة ونوعية الفنون الإماراتية التي تستند إلى تاريخ عريق من الموروث الفكري والمعرفي والحضاري.