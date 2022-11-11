جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن القوائم الطويلة لدورتها الـ17

المصدر: (أبوظبي ـــ البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها السابعة عشرة لعام 2022/‏2023، لفروع الآداب، وأدب الطفل والناشئة، والمؤلف الشاب، حيث يتزامن الإعلان مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

تضم القائمة الطويلة لفرع «الطفل والناشئة» 12 عنواناً، من 9 دول عربية، وهي، الإمارات، والسعودية، ومصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، والبحرين، والكويت، والعراق، ومن تلك العناوين: «لا أحد يلعب معي»، لـمحمد العوهلي، و«لعبة النجوم»، لعفراء محمود. وضمّت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 12 عنواناً من 8 دول عربية؛ هي: تونس ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والعراق وسلطنة عمان ولبنان والسعودية، ومنها: «مديحُ الاختلاف: دراسات في فلسفة الكتابة وسياسات الهُويَّة» لمحمد بكّأي.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 12 عنوانًا لروائيين وكتاب وشعراء من 8 دول عربية؛ وهي: مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والمملكة العربية السعودية، ولبنان والسودان، والعراق.