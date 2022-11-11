توقيع «قصائد الماجدي» في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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شهدت منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، حراكاً ثقافياً وجماهيرياً واسعاً، فقد تم تنظيم توقيع كتاب «قصائد الماجدي ابن ظاهر ــ قراءة في المخطوطات والدواوين» للكاتب والباحث عبدالله سيف لينيد الشويهي، ودقق النصوص الشعرية الشاعر سيف السعدي، وهو من إصدار مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإدارة البحوث والدراسات.

وأكد الكاتب والباحث عبدالله سيف لينيد الشويهي لـ«البيان»، أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي يهتم كثيراً بإحياء تراث الإمارات، مثمناً جهود المركز الجبارة في صون التراث الإماراتي لما يصدره من روائع الأدب والفكر والتراث الإماراتي.