«أوركسترا الفردوس» تصدح مجدداً في ساحة الوصل 19 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف ساحة الوصل، للمرة الأولى، منذ افتتاح مدينة إكسبو دبي، أوركسترا الفردوس 19 نوفمبر الجاري، وهي الفرقة الموسيقية النسائية التي أبهرت جماهير «إكسبو 2020 دبي»، تحت إشراف الموسيقار العالمي اي. آر. رحمان.

وستقدم الفرقة بقيادة المايسترو ياسمينة الصبّاح، عرض «ذا بست أوف فردوس» وهو مختارات من أفضل مقطوعات أوركسترا الفردوس تشمل أعمالا للموسيقار اي. آر. رحمان ومقتطفات من عدد من المقطوعات العالمية بالإضافة إلى أداء من مشروع «أوركسترا القوالي».

تستلهم أوركسترا الفردوس أعمالها من تراث المنطقة والعالم وتتألق بتنوعها الثقافي، حيث تضم موسيقيات محترفاتٍ من 24 جنسية من مختلف الأعمار، يعزفن على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية في تجسيد حقيقي للإرث الثقافي والاجتماعي لإكسبو 2020 إذ تستمر في رعاية المواهب الموسيقية وإلهام مستمعيها.

«هوليدي سيمفوني»

وفي هذه المناسبة، قال اي. آر. رحمان: بعد الحفلات الموسيقية الناجحة أثناء «إكسبو 2020 دبي»، ستستمر أوركسترا الفردوس في التألق، كما يسعدني أن أضمّن بعض مؤلفاتي الموسيقية في ما تقدمه للجمهور.

ويجسد الحفل بداية لسلسلة من الفعاليات التي ستقام في مدينة إكسبو دبي، وفي ديسمبر المقبل، ستؤدي الفرقة عرض «هوليدي سيمفوني»، بقيادة مونيكا وودمان وستستضيف نجمة البوب الفلبينية كاترينا فيلاردي، والمغنية الأرجنتينية الأرمينية سولانج ميردينيان، وكورالا محليا، في عرض غني بالأغاني الاحتفالية.

وفي عام 2023، ستقدم حفلات تشمل أشهر معزوفات الموسيقى التصويرية للأفلام والتي لحنها اي آر رحمان، بالإضافة إلى ثلاثة عروض خلال أسبوع المرأة العالمي في مارس المقبل، والتي تضم عروضاً خاصة لفنانات مشهورات.