إصدار جديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

المصدر: الشارقة-البيان

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شهدت منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 41، حراكًا ثقافيًا وجماهيريًا واسعًا، فقد تم تنظيم حفل توقيع كتاب " قصائد الماجدي ابن ظاهر ــ قراءة في المخطوطات والدواوين " للكاتب والباحث عبد الله سيف لينيد الشويهي، ودقق النصوص الشعرية الشاعر سيف السعدي، من إصدار مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثّلًا بإدارة البحوث والدراسات، وذلك ضمن استراتيجيته في إثراء الحياة الفكرية والثقافية المتعلقة بتراث دولة الإمارات، من خلال تقديمه بشكل دائم للإصدارات التي تنقل تراث وقيم وفكر الإمارات للعالم، إلى جانب العمل على إعادة إحياء المواد والعادات والقيم الاجتماعية والشخصيات الثقافية من الموروث الشعبي، والعمل على تقديمها كإصدارات لدعم النتاج التراثي وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، بمختلف فئاته حيث تصدر معظم هذه الكتب باللغة الإنجليزية أيضًا.

وقّع الشويهي كتابه بحضور عدد كبير من جمهور وزوار المعرض ومتابعي الإصدارات المختصة بالتراث الإماراتي، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب الإماراتيين والعرب ضمن منصة المركز في القاعة رقم5.