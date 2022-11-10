ندوة الثقافة والعلوم بدبي تناقش برنامج احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ (51)

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعاً دورياً، برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال محمد شريف الخياط المدير المالي، وعائشة إبراهيم سلطان رئيسة اللجنة الثقافية، والمهندسة مريم ثاني رئيسة لجنة المكتبة والنشر، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب.

استهل بلال البدور الاجتماع بعرض أنشطة وبرامج لجان الندوة في مختلف مجالاتها، وثمن الجهود المبذولة من جميع اللجان، لإثراء الساحة الثقافية والعلمية بأنشطة متنوعة.

واستعرض الحضور برنامج احتفالات عيد الاتحاد الـ (51)، والذي سيتضمن الكثير من الفعاليات والمعارض مواكباً لذلك الحدث، الذي يعزز الهوية الوطنية، ويؤصل الانتماء والولاء للوطن.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بتنوع البرامج والأفكار المقدمة ومناسبتها لمختلف فئات المجتمع والمهتمين من جمهور الندوة.