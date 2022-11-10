سيرة نجاح في قصة مصورة طولها 430 متراً

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

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حب المعرفة وشغف التميز ليس له حدود، حيث قامت الطالبة الجامعية روشنا محمد بصناعة قصة مصورة على الورق بطول 430 متراً لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد استغرق ذلك الكثير من الوقت والجهد والمواد لتنجز عملاً إبداعياً مميزاً. روشنا محمد طالبة من كيرالا عملت بهذا العمل على مدى أشهر عدة لتشارك خصيصاً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يزخر بالكثير من المميزين والمهتمين بالثقافة والمعرفة.

«البيان» التقت روشنا محمد التي تشارك في معرض الشارقة للكتاب، للحديث عن عملها، فقالت: أردت أن أحقق رقماً قياسياً لأتمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فاتجهت لكتابة قصة مصورة لشخصية مشهورة في منطقتنا، تمثل شخصاً عمل جاهداً ليحقق حلمه وأصبح الآن رجل أعمال ويساعد الكثيرين سواء في منطقتنا أم خارجها. إنه قدوتي وملهمي في الحياة، وهو رجل الأعمال يوسف علي موسيليام. وقد كتبت ورسمت قصة حياته على مدى 40 عاماً على ورق بطول 430 متراً.

8 شهور

وأضافت روشنا: استغرقت في إنجاز العمل 8 شهور، واستخدمت فيه أكثر من 100 قلم، وكان عدد ساعات العمل يتراوح بين 3 و5 ساعات يومياً، وساعدني في هذا العمل مجموعة من الأصدقاء.

تحقق هدف روشنا في عرض عملها بمعرض الشارقة للكتاب، ويبقى الهدف الآخر وهو تسجيله رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما نجحت بأن تكون قدوة للشباب في التحدي والتميز والتشجيع على المثابرة والصبر والاستمرار.