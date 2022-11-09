معهد دبي للتصميم والابتكار يسلط الضوء على مواهب الطلاب والرؤى المستقبلية للقطاع ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي ـــ البيان

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يشارك معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى في المنطقة المتخصّصة في مجالات التصميم والابتكار، في فعاليات أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها للمعهد في فعاليات أسبوع دبي للتصميم، حيث ينظّم معرضاً لمشروعات الطلاب ومجموعة من الجلسات الحوارية بإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من أبرز الأسماء الإماراتية في مختلف مجال التصميم، مثل خالد الشعفار (استوديو خالد الشعفار للتصميم) والشيخ سالم القاسمي (استوديو فكرة للتصميم) ومرشد محمد (دريفو). ومن المقرّر أن يستعرض المصمّم الألماني الشهير ديرك شومان مشاريعه المبتكرة للحياة المستقبلية في الفضاء والبحر، ويشارك في جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية للتنقّل في الفضاء والقطاع البحري وسُبُل تطبيقها في دبي. كما يستضيف المعهد مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المتاحة للجمهور.