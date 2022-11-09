مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن يقدم نشرات توعوية تشجع على القراءة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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قدم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، والتابع لمجلس الشارقة للتعليم، بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 41 وانطلاقاً من إيمان المجلس بأهمية الكتاب والقراءة، مجموعة من النشرات التوعوية بأهمية القراءة لتشجيع أولياء الأمور والطلاب وأفراد المجتمع المحلي للقراءة وحثهم على زيارة المعرض من خلال نشر تصاميم مخصصة بالتشجيع على القراءة بشكل يومي على حسابات المجلس في التواصل الاجتماعي.

وهذا الصدد تقدم محمد رشود رئيس المجلس بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمكرمته السامية والسنوية بتزويد المكتبات العامة والحكومية بالإمارة بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة بمعرض الشارقة الدولة للكتاب، وهذه تعتبر سلسلة من مكرماته السنوية لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة.