«آثار أم القيوين» تنظم جولة سياحية للتعريف بالاستكشافات الأثرية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض - تصوير: غلام كاركر

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نظمت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين صباح أمس جولة سياحية في جزيرة السينية للوقوف على آخر الاكتشافات فيها، ولعل أبرزها اكتشاف الدير المسيحي التاريخي بالجزيرة، والذي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين، حيث بينت أنه اكتشاف له قيمة تاريخية وتراثية كبيرة للدولة التي تبذل حكومتها جهوداً كبيرة لحماية التراث المحلي وحفظه وتعريف الأجيال القادمة.

لافتة إلى أن البيئة التاريخية لجزيرة السينية تضم عدداً من أهم المواقع الأثرية والسياحية في الإمارة، والتي تعد بمثابة سجل حي لمختلف المجتمعات الدينية والمجتمعات المتعددة الثقافات التي استقرت في الجزيرة على مدى القرون الماضية، كما كشفت أبرز نتائج البحث الأثري أن إمارة أم القيوين لها تاريخ يعود إلى ما لا يقل عن 700 عام.

12 غرفة

وأكدت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن الدير المسيحي الذي تم اكتشافه في جزيرة السينية يعود تاريخه للقرن السادس الميلادي وحتى الثامن الميلادي، كما أن عملية المسح بدأت في العام 2021، فتم العمل خلال موسمين حتى الآن، فاكتشف ما يقارب 12 غرفة في الدير.

كما تم في الموسم الثاني التعاون مع العديد من المؤسسات الرائدة في مجال التنقيب من داخل الدولة وخارجها، فتم فيه اكتشاف بناء الكنيسة والذي يحوي مساكن للرهبان وبئر، إضافة إلى العديد من أنواع الفخار والتي تعود إلى الهند، ما يدلل على وجود عملية التبادل التجاري آنذاك، كما تم العثور على الكثير من أنواع الزجاج.

إضافة إلى مصباحين من البرونز داخل الكنيسة، وتم بناء الدير من صخور الشاطئ المحلية وغطت الجدران والأرضيات بالجص الجيري، كما يشير الفخار والزجاج المستخرج من الموقع إلى أن سكان الدير كانت لهم روابط تجارية دولية امتدت من العراق إلى الهند.

محمية طبيعية

وتعد جزيرة السينية التي يبلغ طولها 10 كيلومترات وعرضها 4 كيلومترات وتقع على بعد كيلومتر واحد من مدينة أم القيوين ويفصل بينها وبين المدينة خور أم القيوين محمية طبيعية تعيش فيها الظباء وطيور النورس والفلامنجو والنسر والمالك الحزين وتنمو فيها أشجار القرم والغاف والنباتات السطحية.

كما أن لها أهمية أثرية كبيرة، فهي تحتوي على مواقع أثرية متنوعة عدة ما بين القبور والبقايا البنائية والتلال الصدفية والأبراج، كما كشفت أحدث الدلائل والحقائق الأثرية التسلسل الزمني لفترة الاستيطان لأهالي إمارة أم القيوين منذ حوالي القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين في 3 مدن رئيسية، فكانت المدينتان الأولى والثانية مستوطنتين بجزيرة السينية والمدينة الثالثة هي منطقة أم القيوين القديمة.