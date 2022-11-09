الجمال والابتكار الإيطالي في «داون تاون ديزاين» يعززان مفهوم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تمتلك إيطاليا أكبر عدد من شركات التصميم في أوروبا، ما يؤكد مكانة البلاد كأحد رواد هذا القطاع عالمياً، إذ حققت صادراتها حول العالم مبلغ 7.8 مليارات يورو.

وسيتم عرض مجموعة من أرقى الإبداعات الإيطالية في الأثاث والإكسسوارات المنزلية والإنارة في جناح إيطاليا في معرض «داون تاون ديزاين» الأسبوع المقبل، الذي سيقام في الفترة ما بين 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم في دبي. سيستعرض 39 عارضاً ومشاركاً في الجناح الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية، إبداعاتهم وتصاميمهم وابتكاراتهم وتجسيد صورة حية لإيطاليا بوصفها مزوداً رائداً للإبداعات الثقافية والابتكار في التصميم.

قيمة متكاملة

قال لورنزو فنارا، سفير إيطاليا في الإمارات: «لطالما عبّر التصميم الإيطالي عن الجمال والابتكار. وعلى مدار العقد الماضي، أصبح شعار «صنع في إيطاليا» مرادفاً للتصميم المستدام. يتم تصدير صناعة الأثاث والتصميم الإيطالية إلى جميع أنحاء العالم، وهذه الصناعة التي نشتهر بها حقاً، خاصة هنا في الإمارات، أحد قطاعات التصنيع الإيطالية الرئيسية، وهي سلسلة توريد قيمة متكاملة جداً بحد ذاتها بدءاً من المواد الخام إلى المنتج النهائي».

وأضاف أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: تعتبر الإمارات سوقاً أساسياً لمنتجات تحمل شعار «صنع في إيطاليا»، ففي العام الماضي قمنا بتصدير رقم قياسي بقيمة 200 مليون يورو، واحتفلنا بالنصف الأول لعام 2022 مع زيادة في النمو بنسبة 21 % (105 ملايين يورو)، وأرى أن الدافع وراء هذا النجاح هو الانسجام المثالي بين العملاء الإماراتيين.

وطلبهم المتزايد من حيث جودة المنتج والحصرية، ومرونة عرض «صنع في إيطاليا»، الذي يلتزم بشكل متزايد كل يوم بمفهوم الاستدامة. لهذا السبب، شعارنا في معرض «داون تاون ديزاين» 2022 هو الاستدامة تحت شعار «الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية».