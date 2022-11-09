لطيفة بنت محمد: أسبوع دبي للتصميم يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عضو مجلس دبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تنطلق اليوم (الأربعاء) فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» 2022 في نسخته الثامنة، ليعود بمجموعة استثنائية وغنية من الفعاليات والأنشطة تقام في حي دبي للتصميم، ملتقى الإبداع بدبي، ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزاً محورياً لفنون التصميم والإبداع.

ويركز برنامج الحدث هذا العام على مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام وموضوع «التأثير عبر التصميم»، ويتضمن المهرجان الإبداعي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المنطقة عدداً من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها ما يزيد على 360 من المبدعين وحتى تاريخ 13 نوفمبر الحالي، إذ تعكس هذه الدورة مدى تطور المشهد الإبداعي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 120 مصمماً من داخل الدولة.

وفي هذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يرسخ أسبوع دبي للتصميم، مع انعقاد نسخته الثامنة، مكانته كمنصة تدعم نمو قطاع التصميم في المنطقة، وتسرع وتيرة تطور دبي مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم، فضلاً عن استكشاف هذه النسخة لابتكارات وتصاميم ذات أثر إيجابي على المستقبل. دبي ترحب بأبرز المواهب وشركات الهندسة المعمارية والمصممين على مستوى العالم لعرض تصاميم تدور حول موضوع المستقبل المستدام، وللمشاركة في حوارات تناقش التصميم بصفته عامل تأثير إيجابياً على البيئة، إذ تشكل الاستدامة مطلباً ملحاً تسعى مختلف القطاعات للمشاركة في تحقيقه بما في ذلك القطاع الإبداعي».

تنوع إبداعي.. منصات رائدة

وفي تعليق لها على افتتاح أسبوع دبي للتصميم، قالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لأسبوع دبي للتصميم، يسعدنا تقديم المهرجان الإبداعي الأكثر تنوعاً في المنطقة في حي دبي للتصميم. ينسجم الحدث مع جهودنا الرامية إلى توفير منصات رائدة ومبتكرة بهدف دعم القطاعات الإبداعية في دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن، ويعزز موقعها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة».

وأضافت: «نطمح من خلال أسبوع دبي للتصميم إلى اكتشاف المواهب الاستثنائية التي تذخر بها دبي والمنطقة على حد سواء. ندعو المهتمين والمتخصصين إلى زيارة حي دبي للتصميم والمشاركة في الأعمال التركيبية والمعارض والفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية التي تقام ضمن أجواء ممتعة ومحفزة على الإبداع».

من جانبها، قالت كيت باري، مديرة أسبوع دبي للتصميم: «البرنامج الحافل والغني لأسبوع دبي للتصميم يحقق رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر استدامة. يفتتح الحدث هذا العام بسلسلة من التراكيب الفنية والمعارض لمجموعة من المصممين والمهندسين المعماريين من المنطقة والعالم، وهي تقوم على فكرة ابتكار المواد الجديدة وإعادة التدوير للحصول على منتجات أفضل لإحداث الأثر الإيجابي المنشود على البيئة».

برنامج حافل

وينطلق اليوم معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيسي على قائمة فعاليات أسبوع دبي للتصميم ومعرض التصاميم الرائد على مستوى المنطقة، من الموقع المخصص له عند الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم، ليعود بأكثر من 200 من المصممين والعلامات التجارية الإقليمية والدولية، وتراكيب فنية فريدة وافتتاحيات العروض المميزة. وتشمل أبرز العروض والفعاليات هذا العام تركيباً تفاعلياً متعدد الوسائط صممه الاستوديو الفني الكندي «Iregular» برعاية «Kohler»، وباقة من الحوارات الحية والندوات الشيقة التي يقدمها برنامج «المنتدى» في «داون تاون ديزاين»، المنفذ بدعم من «Aritco»، وسلسلة من المعارض التي تجسد موضوع الحدث في أسبوع دبي للتصميم بعنوان «التأثير عبر التصميم» وتشمل أول حضور للمبدعين ستيلا مكارتني و«OBMI» و«Grounded Design».

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ويمكن لزوار المعرض في قلب حي دبي للتصميم التعرف على أكثر من 20 عملاً تركيبياً ضخماً من تصميم أبرز المواهب العالمية وعدد من المواهب الإقليمية الصاعدة والتي ترتقي بإبداعات التقنية والاستدامة. ومن تلك الأعمال تصاميم مبتكرة مثل «Let’s talk about the weather» من تصميم «بوكجا»، وهو عمل تركيبي على شكل حلبة ملاكمة، لاستضافة الجلسات الحوارية وتحفيز النقاش حول مواضيع ملحة مثل التغير المناخي وإعادة التدوير للحصول على منتجات أفضل، ويجسده تصميم ديباك جانجرا بعنوان «GRIDS» (شبكات). ويعبر موضوع هذا العام عن الأوجه المختلفة لدور الصناعة في تصميم مستقبل أفضل.

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وفي إطار هذه الأعمال التركيبية الضخمة، ينظم حي دبي للتصميم النسخة الثالثة من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية السنوي» بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم. وتقدم هذه النسخة مجموعة من الأعمال الهندسية التي تهدف إلى ابتكار تصاميم تسهم في بناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال استضافة نخبة من ألمع العقول في مجال الهندسة المعمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وستسهم الأعمال التركيبية الضخمة والتفاعلية في تسليط الضوء على الابتكار في مجال الهندسة المعمارية من خلال استخدام مواد وتصاميم مستدامة، ومنها جناح كامل مبني بواسطة بقايا المحار من تصميم شركة «فضاء سبايس»، فضلاً عن مناقشة الآثار الإيجابية التي يمكن أن تعود بها التصاميم المستدامة على البيئة بشكل عام. وسوف تعرض هذه الأعمال الهندسية المبتكرة للمرة الأولى في مواقع مختلفة ضمن حي دبي للتصميم، علماً أنها مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد المستدامة، مثل نوى التمر وشباك الصيد القديمة والمواد التي تمت إعادة تدويرها أو استخدامها لغايات مختلفة.

ويستضيف البرنامج الحافل لأسبوع دبي للتصميم هذا العام ثلاثة معارض جديدة تشمل معرض «Matter-ials» (ماتر - يالز) الذي يقدم سلسلة من التراكيب الداخلية تبرز القضايا البيئية المهمة، وترمز إلى الفرص التي توفرها المواد ذات القدرة على إحداث فرق، ومعرض الوسائط المتعددة بعنوان «نساء مصممات»، والذي يتيح للزوار التجول والاستمتاع بمجموعة من التصاميم الدالة القوية والجمالية من خلال التراكيب الداخلية وقطع التصاميم المميزة، ومعرض «Design in the Metaverse» (التصميم في عالم الميتافيرس)، برعاية شركة MetaDecrypt المتخصصة في تطوير الميتافيرس ومقرها دبي، والذي يقدم للزوار تجربة ثرية لاستكشاف أثر هذه التقنية على توسيع آفاق التصميم. هذا بالإضافة إلى معرض المصممين الإماراتيين السنوي والذي نسقه هذا العام القيم الفني سيريل زميت، والمقام في مساحة صممت خصيصاً لهذا المعرض من قبل الثنائي المعماري الإماراتي الشهير في استوديو «D.04».

100 جلسة حوارية

وسيكون رواد الحدث من المتخصصين في مجال التصميم على موعد مع برنامج شيق يشمل ما يزيد على 100 جلسة حوارية وورشة عمل وتشكيلة من النقاشات والخطابات المهمة. وسيركز برنامج «المنتدى في دوان تاون ديزاين» على صناعة التصميم مستضيفاً عدداً من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى، منهم مصممة الديكور الداخلي كيلي هوبين الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والعديد من الجوائز، والمصمم دوتشيو ماريا غامبي المقيم في فلورنسا، إلى جانب خبراء إقليميين معروفين، ومنهم المهندس المعماري الكويتي جاسم السداح، بينما سيتكشف أعضاء لجنة المناقشة، مثل علي بهماني وماريو جاجلياردي، نقاط التقاطع بين الحرفة والتقنية في إطار موضوع «المصدر، المورد، التعهيد» (Source, Resource, Outsource).

كما تقدم فاعلية «مساحة الصناع» برنامجاً غنياً بورش العمل الفعالة لعشاق التصميم من كل المستويات والفئات العمرية، منها ورشة عمل بعنوان «Mycelium Experiment» (تجربة الميسيليوم) التي تتيح المشاركة في أنشطة يدوية باستخدام الفطر للتعرف على أهميته للكوكب، بينما تحتفي شركة «Maska» (مسكة) بالعطاء من خلال ورشة عمل يقوم المشاركون فيها بإعادة تدوير الأقمشة واستخدامها في تغليف الهدايا التي يتم توزيعها على الأيتام.

ولأول مرة، سيتم تنظيم سوق حي دبي للتصميم «FLTRD» على مدار الأسبوع لتقديم تجربة تسوق حافلة بالعروض المحلية التي تشمل مجموعة من الأدوات المنزلية والملابس، وسيستمر لغاية عطلة نهاية الأسبوع لتقديم أفضل المنتجات الحرفية المحلية والأنشطة العائلية. وسيكون من بين المشاركين في هذا الفعالية شركة «KKONCEPT»، العلامة التجارية الرائدة في الملابس متعددة الاستخدامات والمتخصصة في التطريزات المرحة والتشكيلات عالية الجودة، وشركة «Co Chocolat» المتخصصة في استخدام حبوب الكاكاو المعتقة ومكونات الأطعمة الخارقة (superfood).

بالإضافة إلى ما سبق، سوف تطلق حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والهادفة إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خلال أسبوع دبي للتصميم متجر «Atypical» وهو متجر دائم لعرض مجموعة متنوعة من الأعمال النموذجية من تصميم شركات ناشئة قائمة في مركز الحاضنة للابتكار في مجال التصميم. وسيكون هذا المتجر بمثابة مساحة مبتكرة للشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5 لعرض مواهبها وتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية.

ويمتاز in5 للتصميم بموقعه الاستراتيجي في وسط حي دبي للتصميم ويضم الشركات الناشئة التي تبدع تصاميم مبتكرة في عالم الأزياء والمنتجات.

مجموعة معارض

وسيعرض معهد دبي للتصميم والابتكار القائم في وسط حي دبي للتصميم مواهبه ورؤيته خلال أسبوع دبي للتصميم، عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تعد الأكبر إلى اليوم. وباعتباره الجامعة الأولى المتخصصة في مجال التصميم والابتكار على مستوى المنطقة، سينظم المعهد هذا العام معرضاً للطلاب في المبنى رقم 4 ومجموعة من الجلسات الحوارية الملهمة، بقيادة هيئة التدريس في الجامعة ومشاركة نخبة من أبرز الأسماء الإماراتية القائمة والناشئة في مجال التصميم، ومنهم: خالد الشعفار من «استوديو خالد الشعفار للتصميم»، وسالم القاسمي من استوديو «فكرة» للتصميم، ومرشد محمد من «دريفو». وسوف تستضيف الجامعة كذلك مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المتاحة لأفراد المجتمع.

وتشمل الموضوعات التي سيجري تسليط الضوء عليها ومناقشتها الاستدامة، والتكنولوجيا الحديثة بمزايا إنسانية، والتصميم المرتبط بالفضاء، والواقع الافتراضي، والروبوتات المتغيرة الشكل، والتصميم بما يخدم الاقتصاد الدائري وأدوات التمثيل المرئي للبيانات ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي والكثير غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع دبي للتصميم هو حدث مفتوح يرحب بزواره بالمجان، ويمكن تحميل تطبيق أسبوع دبي للتصميم للاطلاع على قائمة المشاركين، واستكشاف برامجه الكاملة، والتسجيل لحضور معرض «داون تاون ديزاين».

حي دبي للتصميم

ويعتبر حي دبي للتصميم (d3)، العضو في مجموعة تيكوم، بيئة إبداعية عالمية مخصصة لقطاعات التصميم والأزياء والفنون. وتماشياً مع مكانة دبي كوجهة أعمال رائدة في المنطقة وخارجها، تم إنشاء الحي ليكون أول بيئة إبداعية رائدة تمكن الأفراد والشركات من النمو والتعاون والابتكار، وبالوقت ذاته توفير منصة قوية للإبداع. يتمتع حي دبي للتصميم بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي، ويعد من المناطق التجارية النابضة بالحياة التي تحفز آلاف الزوار على النظر إلى الأشياء من منظور مختلف.

ويوفر الحي بنية تحتية عصرية متكاملة لتلبية احتياجات هذا القطاع وأطراً ملائمة للأعمال التجارية، ويجذب المواهب الإبداعية ويضع في متناولها الأدوات اللازمة للتعاون والنمو؛ مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.