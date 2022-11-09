«إبداعات تتحدى الزمن» لتروي في دبي قصص تفرّد المرأة

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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عوالم حافلة بالإبداع والقيمة والجمال، يرسم تفاصيلها معرض «إبداعات تتحدى الزمن»، للفنان العالمي البريطاني ماكس فادوكول، الذي افتتح، أخيراً، تحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث سيستمر حتى 25 نوفمبر الجاري. وقد حضر افتتاحه، د.سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة».

وفي السياق، أكدت القيمة الفنية في «دبي للثقافة» كاملة العلماء، أن المعرض هو جزء من فعاليات هيئة الثقافة والفنون في دبي، لاستقطاب فنانين عالميين في كافة قطاعات الثقافة والفنون إلى دبي، بهدف إثراء التجارب النوعية. وأضافت: كثيراً من تجارب المواهب المحلية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بالتزامن مع افتتاح المعرض بمكتبة الصفا للفنون والتصميم، التي تحتضن خلال موسم دبي الثقافي، العديد من الفعاليات والمبادرات ذات الصلة بالقطاع.

وتضيف كاملة، من خلال المعرض، تتيح «دبي للثقافة» للجمهور فرصة التعرف إلى إبداعات ماكس فادوكول، المعروف بلقطاته الفنية، وبقدرته على تحول الواقع إلى فن. وفي الوقت نفسه، تتيح المجال أمام عشاق التصوير للاستفادة من خبرة الفنان الطويلة، التي سيقدمها خلال ورشة في فنون التصوير، تستضيفها منطقة الشندغة التاريخية في 25 نوفمبر الجاري.

ابتكارات محلية

من جانبه، أعرب المصور البريطاني ماكس فادوكول، المولود في كينيا، عن تقديره لوجوده في دبي، المدينة الحاضنة للثقافة والأدب، التي تعد اليوم من أهم المحطات العالمية التي يتوجه لها الفنانون والمواهب في مجال الفنون، لعرض ابتكاراتهم.

وأضاف فادوكول: تركز فكرة المعرض المكون من 30 صورة، تجدد استكشاف مكانة المرأة، وتطور دورها عبر الزمن، من خلال لقطات منفردة لعارضة الأزياء الإيطالية لودميلا فورونكينا، التي تترجم نظرته إلى المرأة على اختلاف حالاتها، والدور الذي تلعبه في الأسرة والمجتمع، معتمداً في صوره التي جاءت باللونين الأبيض والأسود، على تقنية التدرج بين الضوء والظلام.

وتابع فادوكول: طالما لعبت المرأة دور البطولة في أعمالي، عبر استكشاف جمالياتها وتطورها المستمر، اختلاف حالاتها، والدور الذي تلعبه في الأسرة والمجتمع، عبر مجموعة من الصور الفنية، التي أرى أنها معقدة من المعاني التي تتحد مع الفكاهة والدراما، دون فقدان الرؤية للفكرة الأساسية الكامنة، وما يتجلى في معرضي في «إبداعات تتحدى الزمن»، باللونين الأبيض والأسود، عبر تقنية التدرج بين الضوء والظلام، لتكوين الشخصية المطلوبة بدقة عالية.

اختبار الزمن

وتابع فادوكول: اليوم أفتح أرشيفاتي للعالم للمرة الأولى، وأعتقد أن الصور صمدت أمام اختبار الزمن. لقد تعرضت في الماضي لانتقادات شديدة في المجلات، بسبب التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، واللكمة العدوانية، وأفضل أن أسميها عاطفة قوية على الصور التي قدمتها من خلال رؤيتي.